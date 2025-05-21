الأربعاء 21 مايو 2025
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خارج الحدود

بابا الفاتيكان يناشد بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

بابا الفاتيكان، فيتو
بابا الفاتيكان، فيتو

طالب بابا الفاتيكان ليو الـ14، اليوم الأربعاء بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

الفاتيكان يطالب بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة 

ومن جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، اليوم الأربعاء، أنها طلبت مجددا من إسرائيل وقف العمليات ضد المدنيين بقطاع بغزة وفتح المعابر فورا لإدخال المساعدات.

 يأتي ذلك في ظل التهديدات الأوروبية لإسرائيل بفرض عقوبات ضدها بسبب استمرار العدوان على قطاع غزة.

وفي هذا السياق، قال رئيس وزراء النرويج يوناس غار ستوره، اليوم الأربعاء: قد تكون هناك تدابير أو عقوبات تشمل النشاط بالمستوطنات أو أفرادا أو منتجات إسرائيلية.

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وأضاف رئيس وزراء النرويج: إن المجاعة والموت يهددان الأطفال حديثي الولادة في قطاع غزة.

وتابع: حرمان السكان من المساعدات الإنسانية وتهجيرهم انتهاك صارخ للقانون الدولي علينا أن نوقفه.

وفي السياق ذاته، أكدت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج، أن إسرائيل منعت وصول الكثير من مساعدات بلادها المخصصة لدعم المدنيين في قطاع غزة.

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وأدانت وزيرة الخارجية الأسترالية، في بيان اليوم الأربعاء، التصريحات البغيضة لأعضاء من الحكومة الإسرائيلية بشأن أهل غزة الذين يعيشون كارثة.

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