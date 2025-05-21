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خارج الحدود

ارتفاع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم لـ42 فلسطينيا

ضحايا العدوان الإسرائيلي
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان اليوم الأربعاء، عن استشهاد 42 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم.

42 شهيدا في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم
 

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان عن استشهاد 38 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم، 24 منهم في خان يونس.

وفي السياق ذاته قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية، توم فليتشر، إن نحو 14 ألف رضيع فى غزة سيموتون خلال 48 ساعة إذا لم تصل إليهم المساعدات.

نحن بحاجة إلى إغراق قطاع غزة بالمساعدات الإنسانية لإنقاذ الأرواح

 ونقلت صحيفة تليجراف البريطانية عن توم فليتشر قوله - في تصريح لإذاعة بي بي سي 4: “نحن بحاجة إلى إغراق قطاع غزة بالمساعدات الإنسانية لإنقاذ الأرواح، أريد إنقاذ أكبر عدد ممكن من هؤلاء الأطفال الـ 14 ألفًا خلال 48 ساعة، إنه رقم مرعب للغاية”.

وعندما سُئل عن كيفية وصوله إلى هذا الرقم، قال فليتشر: “لدينا فرق قوية على الأرض، وبالطبع قُتل الكثير منهم، ولا يزال لدينا الكثير من الأشخاص على الأرض في المراكز الطبية والمدارس، يحاولون تقييم الاحتياجات”.

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غزة خان يونس غارات إسرائيلية على قطاع غزة

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