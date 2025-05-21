رئيس جامعة أسيوط يشدد على تواجد أساتذة المواد والتصدي لمحاولات الغش في الامتحانات (صور)

واصل الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، جولاته التفقدية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعة، حيث قام صباح اليوم الأربعاء 21 مايو بزيارة لجان امتحانات كليتي الحقوق والفنون الجميلة، وذلك للاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية، والتأكد من سيرها في أجواء هادئة ومنضبطة، وفقًا للجداول المعلنة والخريطة الزمنية المعتمدة.

ورافق الدكتور أحمد المنشاوي خلال جولته التفقدية، الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك بحضور عدد من عمداء ووكلاء كليتي الحقوق والفنون الجميلة، وأعضاء هيئة التدريس، والمشرفين على اللجان.

وخلال جولته، اطمأن الدكتور أحمد المنشاوي على مدى الالتزام بضوابط أداء الامتحانات، مؤكدًا أهمية توفير بيئة هادئة وآمنة تضمن راحة الطلاب أثناء تأدية امتحاناتهم.

كما شدد رئيس جامعة أسيوط على ضرورة تواجد أساتذة المواد والمراقبين داخل اللجان، لضمان الرد على استفسارات الطلاب والتعامل الفوري مع أي مشكلات طارئة قد تطرأ خلال سير الامتحانات.

وأكد رئيس جامعة أسيوط أن الامتحانات تُعد مرحلة حاسمة ومهمة في المسيرة التعليمية للطلاب، وهو ما يدفع إدارة الجامعة إلى الحرص على تطبيق كافة الإجراءات التنظيمية التي تضمن أعلى درجات الشفافية وتكافؤ الفرص بين الجميع.

إجراءات حاسمة للتصدي لأي محاولات للإخلال بسير الامتحانات

كما وجه رئيس جامعة أسيوط بتعزيز آليات الرقابة داخل اللجان، واتخاذ إجراءات حاسمة للتصدي لأي محاولات للإخلال بسير الامتحانات أو ارتكاب أعمال غش بمختلف أشكالها.

استهل الدكتور أحمد المنشاوي جولته بتفقد لجان امتحانات الفرقة الثانية بكلية الحقوق بجامعة أسيوط، والتي يؤديها نحو 3 آلاف طالب وطالبة، وكان في استقباله الدكتور دويب صابر عميد الكلية، والدكتور رجب الكحلاوي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

عقب ذلك، توجه الدكتور أحمد المنشاوي لتفقد سير امتحانات كلية الفنون الجميلة، لفرق الإعدادي والثانية والثالثة والرابعة، والتي تُعقد في مختلف التخصصات والشعب، ويؤديها نحو 400 طالب وطالبة وكان في استقباله الدكتور محمد حلمي الحفناوي، عميد الكلية، والدكتور محمد عبد الحكيم، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وحرص رئيس جامعة أسيوط على الاستماع لآراء الطلاب بشأن طبيعة الامتحانات ومستوى صعوبتها، واستفسر منهم عن أي مشكلات قد تواجههم أثناء تأدية الامتحانات، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح، وأن تكلل جهودهم خلال العام الدراسي بنتائج متميزة.

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