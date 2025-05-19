انضمام مجلة حوار بكلية التربية النوعية بجامعة أسيوط إلى قاعدة البيانات الرقمية "معرفة"

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، عن إدراج مجلة "حوار جنوب-جنوب" الصادرة عن كلية التربية النوعية في قاعدة البيانات الرقمية "معرفة"، وذلك بإشراف الدكتور جمال بدر، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة ياسمين الكحكي، عميدة كلية التربية النوعية ورئيس تحرير المجلة، والدكتورة ناريمان إسحق، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وسكرتير تحرير المجلة.

وأوضح الدكتور المنشاوي أن هذا الإنجاز يعكس التزام جامعة أسيوط بدعم البحث العلمي والنشر الأكاديمي المتميز، ويأتي ضمن خطتها الاستراتيجية (2024-2029) التي تهدف إلى تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدا حرص الجامعة على تعزيز إنتاجها المعرفي ودعم المجلات العلمية، وتطويرها فنيًا وأكاديميًا لتواكب المعايير الدولية، بما يسهم في تحسين ترتيب الجامعة على مؤشرات التصنيف العالمية.

وهنأ رئيس جامعة أسيوط أسرة تحرير المجلة على هذا الإنجاز، مثنيًا على جهودهم المتميزة التي أثمرت في تحقيقه، مؤكدًا أن انضمام المجلة إلى "معرفة" يعكس حرصها على دعم المحتوى العلمي العربي وتعزيز مكانته في الأوساط البحثية إقليميًا ودوليًا.

من جانبه، أعرب الدكتور جمال بدر عن فخره بهذا الإنجاز، مؤكدًا أنه يعكس توجه الجامعة نحو دعم النشر العلمي المتخصص وتعزيز البحث الأكاديمي، مشيرًا إلى أن إدراج مجلة "حوار جنوب-جنوب" في "معرفة" يفتح آفاقًا جديدة أمام الباحثين للوصول إلى إنتاج علمي متميز يخدم قضايا المجتمع والتنمية المستدامة.

وأكدت الدكتورة ياسمين الكحكي أن إدراج مجلة "حوار جنوب-جنوب" في قاعدة البيانات الرقمية "معرفة" هو ثمرة جهود جماعية بذلها فريق التحرير وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستعزز انتشار المجلة في الأوساط البحثية العربية، وترفع من مكانة الكلية محليًا ودوليًا، مؤكدة أن المجلة ستواصل نشر أبحاث علمية رصينة تخدم قضايا المجتمع وتواكب التحديات المعاصرة.

يُذكر أن قاعدة البيانات الرقمية"معرفة" (E-Marefa Database) هي إحدى أكبر قواعد البيانات العربية الرقمية، وتضم أكثر من 7,000,000 سجل نصي كامل للمقالات والدراسات والبحوث الصادرة عن مؤسسات بحثية وأكاديمية ودور نشر من مختلف الدول العربية، مما يجعلها مرجعًا رئيسيًا للباحثين والدارسين في مختلف المجالات والتخصصات.

ويمكن الوصول إلى مجلة "حوار جنوب-جنوب" عبر قاعدة البيانات الرقمية "معرفة" من خلال الرابط التالي.

https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-1535780-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.