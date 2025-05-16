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محافظة أسيوط تستعد لانطلاق ماراثون امتحانات نهاية العام (صور)

محافظة أسيوط تستعد
محافظة أسيوط تستعد ماراثون امتحانات نهاية العام الدراسي

وجه اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط بالاستعداد لانطلاق ماراثون امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2024 /2025 لضمان سير أعمال الامتحانات بشكل يوفر أجواء مناسبة وبيئة آمنة للطلاب أثناء فترة الامتحانات. 

وأكد محافظ أسيوط على أهمية متابعة أعمال الامتحانات باللجان من خلال غرف العمليات بجميع الإدارات التي تتم متابعتها من خلال غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم مع أهمية الحفاظ على الانضباط ومنع سبل ووسائل الغش في جميع لجان الامتحانات وتطبيق كافة اجراءات العملية الامتحانية بشكل سليم مقدمًا أطيب الأمنيات بالتوفيق والنجاح لجميع الطلاب والطالبات بكافة مدارس المحافظة متمنيًا لهم مستقبلًا مشرقًا في حياتهم التعليمية والعملية.

مناقشة الاستعداد لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني

وأوضح محافظ أسيوط إنه تم عقد اجتماع لمناقشة الاستعداد لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ بمديرية التربية والتعليم بقيادة محمد إبراهيم دسوقي وكيل الوزارة وبحضور محمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة، وسيد الشريف مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية ومديرو المراحل التعليمية بالمديرية ومديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية وموجهو عموم المواد الأساسية بالمديرية والموجهون الأوائل بالإدارات ومدير إدارة المتابعة الميدانية بالمديرية والإدارات التعليمية ومديرو ادارات التربية الخاصة والتعليم المجتمعي والتعليم الخاص والمدارس الرسمية والمتميزة لغات بالمديرية ومدير إدارة شؤون الطلاب والتوجيه المالي والتطوير التكنولوجي بالمديرية ومديرو إدارات التعليم الفني التجاري والصناعي والزراعي. 

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وأوضح محافظ أسيوط تم التأكيد على ضرورة الالتزام بكافة القرارات الوزارية والتعليمات المنظمة لهذا الشأن والالتزام بتحرير إقرارات الموانع لكل من يشارك في أي خطوة عمل من أعمال الامتحانات فضلًا عن وضع خطة لمتابعة كافة المراحل التعليمية للتأكد من تنفيذ خطة المنهج والانتهاء منها والمراجعة قبل الامتحانات لضمان نجاحها والعمل على توفير بيئة تعليمية وامتحانية جيدة ومنضبطة وملائمة للطلاب مشددًا على توفير جميع مستلزمات اللجان الامتحانية من أوراق وأدوات وغيرها لضمان أداء أعمال اللجان بشكل سليم.

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