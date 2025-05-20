جامعة أسيوط تعقد لجنة لاختيار عميد كلية التربية الرياضية

ترأس الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، اجتماع لجنة اختيار المرشحين لمنصب عميد كلية التربية الرياضية؛ والذى عقد لإجراء المقابلات الشخصية مع المتقدمين للمنصب، وذلك في إطار حرص الجامعة على تطبيق معايير النزاهة والشفافية في اختيار القيادات الجامعية.



وضمت اللجنة نخبة من أعضاء هيئة التدريس من داخل جامعة أسيوط وخارجها، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي، وعضوية كل من: الدكتور محمد عبد العظيم طلب، وكيل كلية التجارة لشئون الدراسات العليا والبحوث الأسبق، ومدير وحدة التخطيط الاستراتيجي بجامعة أسيوط، والدكتور حسن عبد اللطيف أبو العلا، الأستاذ المتفرغ بكلية الطب جامعة أسيوط، ونائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق، والدكتور أحمد عبدالخالق تمام – جامعة بنى سويف، والدكتور طارق محمد محمد عبدالعزيز عميد كلية التربية الرياضية بجامعة أسيوط سابقا.

دراسة السيرة الذاتية للمتقدمين ومناقشة خططهم لتطوير الكلية

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي أن لجنة جامعة أسيوط التزمت بالتقييم الموضوعي في عملها، وحرصت على دراسة السيرة الذاتية للمتقدمين ومناقشة خططهم المستقبلية لتطوير الكلية، إلى جانب تقييم رؤاهم بشأن تحسين العملية التعليمية والبحثية وتعزيز دور الكلية في خدمة المجتمع.

وأكد على حرص الجامعة على دعم الكفاءات الأكاديمية وتمكين الكوادر المتميزة من ذوي الخبرة لتولي المناصب القيادية والأكاديمية في مختلف القطاعات، بما يسهم في تطوير منظومة التعليم والارتقاء بجودة مخرجاتها.



وشهدت اللجنة استماعًا لعروض المرشحين حول خططهم التطويرية، وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين: الدكتور عماد الدين شعبان علي حسن – الأستاذ بقسم علوم الصحة الرياضية بجامعة أسيوط، والدكتور محمد عبد العظيم محمود علي – الأستاذ بقسم الإدارة الرياضية والترويح، والدكتور أيمن عبده محمد محمد – الأستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس التربية الرياضية، والدكتور محمود فاروق صبره عبد الله – رئيس قسم علوم الصحة الرياضية، والدكتور عماد سمير محمود علي – الأستاذ بقسم العلوم التربوية والنفسية الرياضية، وعميد الكلية الحالي.

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