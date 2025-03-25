مديرة صحة العاشر تتابع انتظام سير العمل بالمراكز الطبية

عقدت الدكتورة هدى مصطفى ناجى مديرة الإدارة الصحية بمدينة العاشر من رمضان اليوم إجتماع بمديرى المراكز الطبية التابعه للإدارة وذلك لـ متابعة انتظام سير العمل بالمراكز الطبية المنتشرة بالمدينة ومتابعة خطة العمل أثناء إجازة عيد الفطر المبارك والتأكد من تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بشكل سريع.

مبادرة الالف يوم الذهبية

وتناول الاجتماع أيضا تفعيل غرف المشوره التى تأتى ضمن مبادرة “الألف يوم الذهبية” التى تقدم الدعم والرعاية الصحيه للطفل والأم على مدار الساعة.

اجتماع الدكتورة هدى ناجى بالمراكز الطبية بالعاشر -فيتو

إجراء انتدابات لبعض المراكز

كما تم مناقشة احتياج بعض المراكز إلى القوى البشرية وتم التأكيد على إجراء إنتدابات لبعض المراكز بالتنسيق مع رؤساء الأقسام بالإدارة وتم مناقشة بعض السلبيات والعمل على حلها ببعض المراكز.

التحذير من ترك مكان العمل

وفى نهاية الإجتماع قدمت مديرة الإدارة الصحية بمدينة العاشر الشكر والتقدير لمديرى المراكز الطبيه لما يتم تقديمه فى الارتقاء بالمنظومه الصحيه مشددة على ضرورة التواجد فى مكان العمل فى أيام عيد الفطر، محذرة من التهاون في الأمر نظرا لتعرض بعض مواطنين لازمات صحية في أيام العيد بعد صيام شهر رمضان.

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