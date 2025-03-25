الثلاثاء 25 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مديرة صحة العاشر تتابع انتظام سير العمل بالمراكز الطبية

صحة العاشر
صحة العاشر

عقدت الدكتورة هدى مصطفى ناجى مديرة الإدارة الصحية بمدينة العاشر من رمضان اليوم إجتماع بمديرى المراكز الطبية التابعه للإدارة وذلك لـ متابعة انتظام سير العمل بالمراكز الطبية المنتشرة بالمدينة  ومتابعة خطة العمل أثناء إجازة عيد الفطر المبارك والتأكد من تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بشكل سريع.   

صحة العاشر تتفقد الخدمات الطبية بالمراكز الطبية

مبادرة الالف يوم الذهبية 

وتناول الاجتماع أيضا تفعيل غرف المشوره التى تأتى ضمن مبادرة “الألف يوم الذهبية” التى تقدم الدعم والرعاية الصحيه للطفل والأم على مدار الساعة. 

 

اجتماع الدكتورة هدى ناجى بالمراكز الطبية بالعاشر -فيتو
اجتماع الدكتورة هدى ناجى بالمراكز الطبية بالعاشر -فيتو

إجراء انتدابات لبعض المراكز 

كما تم مناقشة احتياج بعض المراكز إلى  القوى البشرية وتم التأكيد على إجراء إنتدابات لبعض المراكز بالتنسيق مع رؤساء الأقسام بالإدارة وتم مناقشة بعض السلبيات والعمل على حلها ببعض المراكز.

مدير صحة العاشر تتفقد مركز صحة الأسرة بالمجاورة الأولى

التحذير من ترك مكان العمل  

وفى نهاية الإجتماع قدمت مديرة الإدارة الصحية بمدينة العاشر  الشكر والتقدير لمديرى المراكز الطبيه لما يتم تقديمه فى الارتقاء بالمنظومه الصحيه مشددة على ضرورة التواجد فى مكان العمل فى أيام عيد الفطر، محذرة من التهاون في الأمر نظرا لتعرض  بعض مواطنين لازمات صحية في أيام العيد بعد صيام شهر رمضان. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتورة هدى ناجى مديرة الادارة الشؤون الصحية العاشر من رمضان محافظة الشرقية منالعة انتظام سير العمل المراكز الطبية منابعة خطة العمل اجازة عيد الفطر المبارك

مواد متعلقة

صحة العاشر تتفقد الخدمات الطبية بالمراكز الطبية

مدير صحة العاشر تتفقد مركز صحة الأسرة بالمجاورة الأولى

صحة العاشر تكثف برامج مكافحة الذباب والبعوض وناقلات الأمراض

مديرة صحة العاشر من رمضان تتفقد الخدمات الطبية بالحي 15

الأكثر قراءة

جامعة الأزهر تحيل مبروك عطية للتحقيق، وفيتو تكشف موعد سماع أقواله

زغلول صيام يكتب: مرمطة الأهلي والزمالك في كاس الفاصوليا مسئولية من؟!

اندلاع حريق بمحيط مبنى البريد في رمسيس وقرار عاجل من النيابة (صور)

ربطوها بالفضائيين ومروحة الدجال، ظهور تكوينات غامضة في السماء تثير الفزع

عمرو موسى ينفي التصريحات المنسوبة إليه عن المغرب

8 سيارات إطفاء تخمد حريق محيط مبنى بريد رمسيس (صور)

أخبار الأهلي، تطورات صفقة زيزو وموقف ياسر إبراهيم من مباراة الهلال

الحكومة توجه رسالة لمجلس النواب بعد الموافقة على مشروع قانون المسئولية الطبية

منوعات

المزيد

ربطوها بالفضائيين ومروحة الدجال، ظهور تكوينات غامضة في السماء تثير الفزع

ترامب يطلب إزالة صورته من مبنى الكابيتول في كولورادو لهذا السبب

حرائق الغابات تخرج عن السيطرة في كوريا الجنوبية

بعد 50 عامًا سجن، تعويض ضخم لياباني ثبتت براءته من مجزرة

المزيد

خدمات

المزيد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

يبدأ بـ 26 جنيهًا، أسعار الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار النحاس في الأسواق المحلية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أرقام منتخبي مصر وسيراليون بتصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة: سيدنا محمد قبل البعثة كان إنسانا كاملا وبعدها أصبح إنسانا ربانيًّا

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن السبيل إلى النجاة (فيديو)

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في مواجهة المؤامرة

المزيد
الجريدة الرسمية