الأربعاء 21 مايو 2025
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خارج الحدود

أنباء عن اختطاف ناقلة نفط يعتقد أنها تابعة لـ"أسطول الظل" الإيراني

السفينة، فيتو
السفينة، فيتو

أفادت شركة أمبري البريطانية المختصة بأمن الملاحة باختطاف محتمل لـ  ناقلة نفط، ترفع علم بنما.

وقالت الشركة إن السفينة المذكورة بعثت إشارة اختطاف عاجلة على بعد 51 ميلًا بحريًّا إلى الشمال الغربي عن ميناء بندر جاسك الإيراني الذي يطل على مضيق هرمز.

واعتبرت الشركة البريطانية أن الناقلة تابعة لـ "أسطول الظل" الإيراني المزعوم، مشيرة إلى أن سفينة مماثلة مدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية ضد إيران.

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