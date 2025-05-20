الأربعاء 21 مايو 2025
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خارج الحدود

وزير الخارجية الأمريكي: نتوقع زيادة تدفقات المساعدات إلى غزة خلال الأيام المقبلة

روبيو، فيتو
روبيو، فيتو

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مساء، اليوم الثلاثاء، إننا نتوقع زيادة تدفقات المساعدات إلى غزة خلال الأيام والأسابيع القادمة.

 

الحكومة الإسرائيلية تعزل إسرائيل

في سياق متصل، هدد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، اليوم الثلاثاء، دولة الاحتلال الإسرائيلي بأنه إذا واصلت نهجها فستتخذ لندن خطوات أخرى، مضيفًا: "أقول لنتنياهو أنهى الحصار الآن وأدخل المساعدات".

وقال وزير الخارجية البريطاني: "توسيع إسرائيل العملية العسكرية لا يمكن تبريره أخلاقيًّا وهذه ليست طريقة لإعادة الرهائن.. كل الرهائن تقريبًا في غزة أفرج عنهم عبر المفاوضات وليس بالقوة".

 

وتابع وزير الخارجية البريطاني: "خطة إسرائيل لن تقصي حماس ولن تجلب الأمن.. ما يقوله سموتريتش عن تطهير غزة تطرف خطير ووحشي وندينه بأشد العبارات".

واستطرد لامي: "الحكومة الإسرائيلية تعزل إسرائيل عن أصدقائها وشركائها وتقوض مصالح الشعب الإسرائيلي، ورغم جهودنا المستمرة فإن الأفعال الفظيعة للحكومة الإسرائيلية وخطابها مستمران".

 

بريطانيا تستدعي سفيرة الاحتلال

أفادت وكالة «رويترز»، بأن الحكومة البريطانية استدعت سفيرة دولة الاحتلال لديها بشأن توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية البريطاني: "لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي في وجه التدهور الحاصل في قطاع غزة، لقد علقنا المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية بشأن اتفاق التجارة الحرة معها".

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غزة وزير الخارجية الأمريكي روبيو إسرائيل الحكومة الإسرائيلية

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