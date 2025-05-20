وزير الخارجية يلتقي عددا من رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع الوزاري الإفريقي الأوروبي

في مستهل زيارة د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة إلى بروكسل، شارك مساء الثلاثاء في الفعالية التي استضافها "ماكسيم بريفوت" نائب رئيس الوزراء وزير خارجية بلجيكا، تحت رعاية السيدة "كايا كالاس" الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي و"تيتي أنطونيو" وزير خارجية أنجولا رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقى، وذلك بمناسبة انعقاد الاجتماع الوزاري الإفريقي الأوروبي الثالث في بروكسل.

التقى الوزير عبد العاطي خلال الفعالية عددًا من وزراء الخارجية وكبار المسؤولين الأوروبيين والأفارقة من ضمنهم وزراء خارجية بلجيكا وقبرص ورومانيا والنمسا ونيجيريا وتونس والجزائر، وكذلك رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، والمبعوثة الأوروبية للقرن الإفريقي.

أكد الوزير عبد العاطي في لقاءاته التزام مصر بتعزيز الشراكة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي في شتى المجالات، والحرص على تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والدول الإفريقية والأوروبية الصديقة بما يحقق المصالح المشتركة.

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