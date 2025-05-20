محافظ القليوبية يعقد اللقاء الأسبوعي لبحث شكاوى ومطالب المواطنين

عقدَّ المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء لقاءه الأسبوعي بالمواطنين بمدينة شبرا الخيمة ،لحل مشاكل وطلبات مواطني أحياء غرب وشرق شبرا الخيمة ومُدن قليوب والقناطر الخيرية.

محافظ القليوبية يعقد لِقاءه الأسبوعيّ لحل شكاوى وطلبات مواطني شبرا الخيمة وقليوب والقناطر الخيرية

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء أحمد أبو بكر رئيس مدينة شبرا الخيمة والمشرف على مدينة القناطر الخيرية، خالد العرفي رئيس حي غرب شبرا الخيمة، محمد بسيوني رئيس حي شرق شبرا الخيمة، نجلاء عدوان نائب رئيس مدينة قليوب، مديري مديريات التضامن الاجتماعي والعمل ومسئول شركة غاز مصر.

فرص عمل بالقطاع الخاص وطلبات الحصول على شقق إيواء،...أبرز مطالب المواطنين لمحافظ القليوبية خلال لقائه الأسبوعي

وأكدَّ محافظ القليوبية خلال اللقاء أن الاستجابة السريعة لطلبات المواطنين تأتي في صدارة أولويات الجهاز التنفيذي للمحافظة، مُشددًا على أهمية التعامل الفوري مع الشكاوى، والتنسيق مع الجهات المُختصة لدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع تحسين جودة الخدمات وبناء جسور الثقة مع المواطنين في مقدمة أولوياتها، مُشيرًا إلى أن هذه اللقاءات الأسبوعية تُمثِل منصة فعالة للإستماع إلى المواطنين عن قرب، والعمل على حل مُشكلاتهِم وطلباتهم، الأمر الذي يسهُم في تعزيز المُشاركة المُجتمعية لتحقيق التنمية المُستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠م.

وشَهِدَ اللقاء العديد من المواطنين مُستعرضين مشاكلهم وطلباتكم واستمع "المحافظ" لمشاكل وطلبات المواطنين من مُدن قليوب والقناطر الخيرية وحي غرب شبرا الخيمة والتي من أبرزها طلبات بتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص لذوي الإحتياجات الخاصة وطلبات الحصول على شقق إيواء، وبعض مُشكلات المواطنين من تنفيذ قرارات إزالة، وشكوى أخرى بتعدي الجار بالقوة على قطعة أرض، ومُطالبة بردم الرشاح وإنارة مدخل زاوية النجار ورصف طريق الجيش بقليوب، بما في ذلك طلبات من مواطنين بتوصيل مرافق، ومطلب أخر لمواطن بخصوص منحة خالية لدولة أذربيجان لبحث سُبل التعاون وتعزيز الخبرات للطرفين، وتمت الإستجابة الفورية لعدد ٣ من ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير فرص عمل لهم بالإضافة إلى إتمام التقديم للحصول على معاش تكافل وكرامة، كما تم خلال اللقاء توجية وكيلة وزارة التضامن لتوفير فرش محلات لعدد من المواطنين طالبين توفير فرص عمل بالإضافة إلى توفير إيجار المحلات لهم من إحدى النواب، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وفي لفتة إنسانية وجهَّ "المحافظ" ببحث توفير شقق إيواء لحالتين من المواطنين المُستحقين.

وفي سياق مُتصل واستجابة سريعة من "محافظ القليوبية" بدعم نموذج علمي لأحد المواطنين الحاصلين على ماجستير في العلوم مُطالبًا بدعمه علميًا ليصل بخبراته في عدة مجالات، من بينها صناعة المُنظفات بأقل تكلفة وبأعلى جودة بالإضافة إلى تعليم الأطفال داخل مكتبة مصر العامة كيفية عمل الدوائر الكهربائية، علاوة على تحويل زيت الأكل إلى سولار وجلسرين، مع إمكانية إستخراج الذهب والفضة من الخردة الإلكترونية، وتبنى معالي المحافظ تلك الأفكار التي تعود بالنفع على الدولة المصرية وخاصة محافظة القليوبية، مؤكدًا حرصه على رعاية تلك النماذج العلمية الإيجابية لتوسيع المعرفة لدى جميع الكوادر، والذي يُحقق فوائد كبيرة للفرد والمُجتمع كأداة معرفة تُساهم في دعم العلم والتطور من ما ينعكس بشكل إيجابي على الحضارة المصرية.

وفي ختام اللقاء وجه "المحافظ" الجهاز التنفيذي بسرعة مُتابعة تنفيذ الحلول المُتفق عليها خلال اللقاء، لضمان الإلتزام وسرعة التنفيذ لما تقرر خلال اللقاء، مؤكدًا أن الجهاز التنفيذي حريص على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل المُتواصل لتحسين مستوى وجودة حياة المواطنين والتعامل مع مشاكل المواطنين وطلباتهم عن قرب، مُشددًا على أهمية التواصل المُباشر مع المواطنين والاستجابة السريعة لشكاواهم ومتطلباتِهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.