محافظ القليوبية يتفقد إحدى مزارع الفراولة التي تستخدم أحدث طُرق الزراعة الحديثة بطوخ

أكدَّ المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أن الدولة تسعى جاهدة للوقوف بجانب المُزارع المصري وتقديم الدعم الكامل له لتطوير الخدمات الزراعية من خلال عدة مبادرات من بينها خفض في قيمة خدمات الحرث تحت التربة ودعم خدمات التسوية بالليزر للأراضي الزراعية وتحديث الجمعيات الزراعية ووسائل الري الحديثة وتقنيات الزراعة الحديثة لتقديم خدمات أفضل للمُزارعين لتعزيز الإنتاجية الزراعية وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المُزارعين الذي ينعكس إيجابيًا على الإنتاجية الزراعية، جاء ذلك خلال جولة تفقدية لإحدى مزارع الفراولة بقرية ميت كنانة مركز طوخ والتي تستخدم أحدث طُرق الزراعة المُتقدمة والري الحديث وتعمل على التصدير الخارجي لكُل المحصول.

واستمعَّ "المحافظ" ومُرافقوه إلى شرح مُفصل لمراحل زراعة وحصاد محصول الفراولة بالمزرعة التي تبلُغ مساحتها ١٠ أفدنة وتتم الزراعة باستخدام أحدث الطُرق والتقنيات والتجهيز وبدون مبيدات، بما يضمن مُعالجة الفراولة بشكل يُحافظ على جودتها ونضارتها بالاستعانة بفرق مدربة ومُختصين في الزراعة والإنتاج، مما يُساهم في حماية البيئة وتحقيق التنمية المُستدامة، من خلال استخدام التقنيات الحديثة للزراعة التي تعمل على تحقيق التوازن بين الإنتاج والاعتناء بالبيئة مع التركيز على الجودة والابتكار، وتعزيز الاقتصاد المحلي وتلبية احتياجات السوق العالمية من الفراولة.

وفي هذا الصدد أوضح وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية بأن المساحة المُنزرعة من ثمار الفراولة بمحافظة القليوبية (٦٩٢٥ فدانا)، بعدة أنواع منها الفريش (طازجة)، وفريجو انتاری، وتتم زراعة الفراولة بمركز شبين القناطر وطوخ وميت كنانة، ويتم تصدير الجزء الأكبر من الإنتاج للخارج مما يوفر العملة الصعبة للدولة، وبالتالي يُظهر دورها الإيجابي على الاقتصاد المصرى.

وأشاد "محافظة القليوبية" بالمزرعة من حيث وفرة الإنتاج والإلتزام بالمواصفات المطلوبة، مُشيرًا إلى أن الإقبال الحالي على الفراولة «الفريش» كبير جدا سواءً من دول الإتحاد الأوروبي أو الخليج العربى، نظرًا لجودة المحصول من مزارع القليوبية، مُوجهًا بأهمية وضرورة وجود مصنع للتعبئة والتبريد والتجميد لسرعة التصدير مُباشرة للخارج من خلال مراحل التجميد وإزالة عنقود المحصول ثم الدخول على خطوط الغسيل التي يعقبها مرحلة الأنفاق لتجميد المحصول، ثم التعبئة المُغلفة، وفقا للأحجام التى تطلبها العملية، وذلك لضمان وصول المُنتج بكامل جودته، مُؤكدًا بأن المحافظة تسعى جاهدة في توفير كافة التسهيلات على المُزارعين والمُستثمرين بما يُساهم في زيادة كميات التصدير للسوق الدولي.

رافق المحافظ خلال جولته المهندس محمد أمين وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، والمهندس وائل جمعه رئيس مركز ومدينة طوخ، والمهندسة أمل يوسف مدير الإرشاد الزراعي بالقليوبية.

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