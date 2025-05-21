الأربعاء 21 مايو 2025
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اقتصاد

شعبة الخضراوات تكشف مفاجأة سارة للمواطنين بشأن أسعار الليمون

ليمون
ليمون

أسعار الليمون اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الليمون بلدي ارتفاعات غير مسبوقة في الأسواق، خلال الأشهر الماضية، ليتخطى سعر كيلو ليمون بلدي الـ 120 جنيهًا في بعض الفترات السابقة.

 

فهل تظل أسعار الليمون البلدي عند معدلاتها السعرية المرتفعة، أم تشهد انخفاضات في الأسواق خلال الفترة المقبلة؟ 

<strong>سعر ليمون بلدي</strong>
سعر ليمون بلدي

 بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار الليمون بلدي 

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة؛ إنه يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار الليمون بلدي في الأسواق.

<strong>سعر ليمون بلدي</strong>
سعر ليمون بلدي

انخفاض أسعار الليمون بلدي نحو 50% في الأسواق

وأوضح «النجيب» لـ «فيتو» أن أسعار الليمون البلدي شهدت تراجعًا في الأسواق، يصل لـ 50% في سعر الكيلو بأسواق التجزئة.

<strong>حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة</strong>
حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة

أسعار الليمون بلدي اليوم في الأسواق

وتابع: أن سعر كيلو الليمون بلدي تراجعت حاليًا في أسواق التجزئة ببعض المناطق ليصل لـ 50 جنيهًا، مقابل 100 جنيه سعره السابق، مشيرًا إلى أن أسعار الليمون البلدي وصلت في بعض الفترات إلى 120 جنيهًا للكيلو.

<strong>أسعار كيلو الليمون </strong>
أسعار كيلو الليمون 

أسعار الليمون اليوم في الأسواق

وفي نفس السياق، تستعرض «فيتو» أسعار الليمون في سوق العبور لجملة الخضراوات والفاكهة، إضافة إلى سعر كيلو الليمون في أسواق التجزئة وفقًا للبوابة الحكومية، وأيضًا سعر الليمون في السلاسل الغذائية والمحال التجارية؛ في السطور الآتية: 

<strong>سعر الليمون اليوم</strong>
سعر الليمون اليوم

سعر الليمون اليوم في سوق العبور للجملة

البداية مع أسعار الليمون اليوم في سوق العبور للجملة، وجاءت كالأتي: 

  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 35 جنيهًا إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 20 جنيهًا إلى 30 جنيهًا.
<strong>اسعار كيلو ليمون </strong>
اسعار كيلو ليمون 

أسعار الليمون بلدي في أسواق التجزئة

وعن أسعار الليمون بلدي في أسواق التجزئة وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بلغ متوسط سعر كيلو الليمون بلدي نحو 88.6 جنيه.

<strong>اسعار كيلو ليمون </strong>
اسعار كيلو ليمون 

سعر الليمون بلدي في أسواق التجزئة وفقًا للبوابة الحكومية

وتراوحت أسعار الليمون بلدي في أسواق التجزئة وفقًا للبوابة الحكومية بين 40 جنيهًا و120 جنيهًا.

<strong>اسعار الليمون اليوم</strong>
اسعار الليمون اليوم

أسعار الليمون في السلاسل الغذائية

وفيما يخص سعر الليمون في السلاسل الغذائية والمحال التجارية؛ فهي كالأتي: 

<strong>اسعار الليمون اليوم</strong>
اسعار الليمون اليوم
  1. بلغ سعر ليمون بلدي وزن 500 جرام نحو 36.5 جنيه.
  2. بلغ سعر كيلو الليمون بلدي حجم متوسط نحو 73 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو الليمون بلدي حجم كبير من 80 إلى 100 جنيه.
  4. بلغ سعر كيلو ليمون سبرينج نحو 80 جنيهًا.
  5. بلغ سعر الليمون أضاليا نحو 80 جنيهًا للكيلو.
  6. بلغ سعر كيلو ليمون بدون بذر نحو 100 جنيه.

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