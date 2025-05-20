أخبار الاقتصاد اليوم.. تنظيم الاتصالات: وقف عمل أي جهاز تليفون يستخدم خط غير مسجل في مكالمات إزعاجية.. المستلزمات الطبية: صرف شريحة من مستحقات الشركات لدى هيئة الشراء الموحد

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

رئيس هيئة الاستثمار: شركات سيارات ألمانية تركت بلادها من أجل مصر

قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: "المصنع الجديد لسوميتومو العالمية هو نتاج استراتيجية وضعت منذ عام، ومصر وضعت استراتيجية من أجل الميزة التنافسية وجذب الاستثمارات".

خلق فرص عمل وصناعة الضفائر الكهربائية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": من ضمن الاستراتيجية هو أن يكون لدينا قدرة على خلق فرص العمل، ونركز على صناعة السيارات ومصنع سوميتومو العالمية يعمل على تدريب المصريين على صناعة الضفائر الكهربائية.

الضرائب تحسم الجدل بشأن فرض رسوم جديدة على السلع والدخل

ضرائب السلع، كشف سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب، حقيقة ما تردد بشأن فرض رسوم ضريبية جديدة على السلع.

هل تنوي الحكومة فرض ضرائب جديدة؟

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": لا توجد أي نية من الحكومة لزيادة أسعار الضرائب في مصر خلال الـ 5 سنوات المقبلة.

الضرائب تحسم الجدل بشأن فرض رسوم ضريبية جديدة

وتابع: لا توجد أي نية لفرض شرائح جديدة من الضرائب سواء على الدخل أو ضريبة القيمة المضافة، ما يحدث من كلام حول إمكانية فرض أي ضرائب على سلع معينة وخاصة السلع الاستراتيجية عار تماما من الصحة.

ارتفاع أسعار الذهب في الصاغة ختام تعاملات اليوم

أسعار الذهب اليوم، شهدت أسعار الذهب، ارتفاعا بنحو 50 جنيها في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025، وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل أسواق الصاغة.



أسعار الذهب اليوم

وتنشر بوابة فيتو سعر الذهب وفقا لآخر تحديث لها في الأسواق المحلية والصاغة اليوم.

اسعار الذهب - فيتو

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5250 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4600 جنيها.

بشرى سارة بشأن أسعار الفاكهة الصيفية في الأسواق، تعرف على التفاصيل

سجلت أسعار الفاكهة الصيفية انخفاضات ملحوظة في الأسواق، بعد فترة ارتفاعات كبيرة لبعض الأصناف، وخاصة العنب والخوخ والمشمش والبطيخ والكانتلوب.

سعر الفاكهة اليوم

أسعار الفاكهة الصيفية شهدت انخفاضات ملحوظة في الأسواق

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن سعر الفاكهة الصيفية شهدت انخفاضات ملحوظة في الأسواق خلال تعاملات اليوم، ومتوقع لها مزيد من الانخفاضات خلال الفترة المقبلة.

حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة

المشمش والخوخ من أبرز الفواكه التي شهدت انخفاضات

وأضاف «النجيب» لـ «فيتو» أن أبرز الفواكه التي شهدت انخفاضات ملحوظة في السوق المصري، هي المشمش والخوخ والكانتلوب والبطيخ والعنب.

وزير الاستثمار يعقد لقاء موسعا مع رؤساء غرف التجارة العربية في ألمانيا لاستعراض السياسات الاقتصادية للدولة والفرص الاستثمارية في مصر

عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعا موسعا مع رؤساء غرف التجارة العربية في ألمانيا، حيث استعرض الوزير الإصلاحات الاقتصادية الجارية في مصر، والفرص الاستثمارية المتاحة وذلك في إطار زيارته الحالية لدولة ألمانيا، وقد أدار الجلسة الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف التجارة العربية.

وأكد الوزير الأهمية المحورية للغرف التجارية كشريك استراتيجي لمنظومة التنمية الاقتصادية، مشيدا بالدور الحيوي الذي تلعبه الغرف التجارية في دعم دوائر الأعمال وخلق بيئة أعمال محفزة.

رئيس هيئة الرقابة المالية: مواجهة تغيرات المناخ لم تعد رفاهية وتحتاج تكاتف مؤسسات الدولة لإدارة وتخفيف أخطارها المحتملة

ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية في منتدى تمويل المناخ الذي أقيم تحت عنوان "أفريقيا تنمو بالتحول الأخضر"، ونظمته وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير.

حيث ناقشت الجلسات خلال اليوم التحديات التمويلية للتحول الأخضر العادل والشامل في دول القارة الإفريقية، مع التركيز على دور القطاع الخاص وأدوات التمويل المستدام، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي، وممثلين عن وزارتي الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

قال الدكتور فريد، في كلمته إن اللقاء يأتي في توقيت بالغ الأهمية مع وجود تحديات هامة أمام التنمية، أهمها تمويل التحول الأخضر العادل والشامل، بالنظر إلى أن مواجهة تغيرات المناخ لم تعد رفاهية حيث باتت تحتاج لتكاتف مؤسسات الدولة بهدف تخفيف مخاطرها، كما أن تغير المناخ ليس مجرد تهديدًا مستقبليًا، بل أصبح واقعًا تزداد وتيرة سرعته بقوة.

أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، وجود فرصة هائلة لإعادة هيكلة اقتصاداتنا الأفريقية، وتوجيه رؤوس الأموال نحو العمل المناخي، وتمكين القطاع الخاص من قيادة التحول نحو مستقبل مستدام.

ارتباك في سوق الدواجن بعد تصريحات نفوق 30% من الطيور، تذبذب في أسعار الفراخ، شعبة الثروة الداجنة توضح حالة السوق وتوقعاتها المستقبلية

سجلت أسعار الدواجن خلال شهر مايو تباينات ملحوظة، بين الانخفاضات الملحوظة والارتفاعات الكبيرة في بعض أيام هذا الشهر، إذ خالفت أسعار الفراخ المتوقع خلال شهر رمضان الماضي؛ مسجلة انخفاضات ملحوظة، إلا أن سعر الفراخ عاد إلى الارتفاع بعد إنتهاء عيد الفطر الماضي.

فما هي حالة سوق الدواجن وأسباب التذبذبات السعرية، والتوقعات المستقبلية للأسعار؟

توقعات شعبة الثروة الداجنة بشأن أسعار الدواجن

قال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن من المفترض أن تشهد أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية انخفاضات أو على الأقل تستقر دون ارتفاعات.

استقرار أسعار الأعلاف ووجود مخزون كاف

وأوضح «السيد» لـ «فيتو» أن هناك عوامل كثيرة تساهم في استقرار أسعار الدواجن وحتى انخفاضها خلال الفترة الحالية، التي على رأسها استقرار أسعار الأعلاف ولدينا مخزون كافي لمدة 4 شهور.

شعبة المستلزمات الطبية: صرف شريحة من مستحقات الشركات لدى هيئة الشراء الموحد مطلع يونيه

أعدت الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية للقاهرة، مذكرة لهيئة الشراء الموحد تتضمن مقترحات للتخفيف من أزمة تأخر صرف مستحقات شركات ومصانع شعبة المستلزمات الطبية لدي هيئة الشراء الموحد والتي تسببت في أزمة سيولة حادة بالقطاع.

صرف مستحقات موردي المستلزمات الطبية والأدوية

وأكد محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية خلال اجتماع مجلس إدارتها؛ أن الشعبة رغم تفهمها للوضع الذي تمر به هيئة الشراء الموحد والسعي لتقليل التدفقات المالية في السوق المحلية للحد من الضغوط التضخمية، الا ان تأخير صرف مستحقات موردي المستلزمات الطبية والأدوية لمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة وأيضا لهيئتي التأمين الصحي، والتأمين الصحي الشامل والمستشفيات الجامعية أصبح أمرًا يتكرر سنويا، وحاليا لا تتجاوز نسبة المنصرف للشركات والمصانع 5%من جملة مستحقاتها وهو امر يضر بمناخ الاعمال والهياكل المالية للشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة منها.

تنظيم الاتصالات: وقف عمل أي جهاز تليفون يستخدم خط غير مسجل في مكالمات إزعاجية

أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة للحد من ظاهرة المكالمات الإزعاجية، مشددا على وقف عمل أي جهاز تليفون يستخدم خط غير مسجل بخدمة "المكالمات الترويجية" أكثر من مرة في إجراء مكالمات إزعاجية على جميع الشبكات

وقف الهواتف المستخدمة في المكالمات الإزعاجية

وأوضح الجهاز، أنه في حال قيام المستخدم بإعادة تشغيل الهاتف من خلال تسجيل الخط المخالف، ومن ثم استخدام خطوط جديدة غير مسجلة مرة أخرى لإجراء مكالمات إزعاجية، فسيتم غلق الجهاز بشكل نهائي ومنعه من العمل على أي شبكة داخل جمهورية مصر العربية.

وتابع: كما سيتم نهائيا حظر المشتركين الذين يثبت استخدامهم لخطوطٍ أخرى غير مسجلة للقيام بمكالمات ترويجية مخالفة، من الحصول على أي خطوط جديدة مستقبلًا، حتى وإن كانت هذه الخطوط شخصية وليست تجارية، وذلك لضمان الالتزام بالقواعد التنظيمية التي تحمي خصوصية المواطنين.

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