متى تنخفض أسعار الفاكهة في الأسواق؟ الشعبة توضح الموعد والأسباب

سجلت أسعار بعض أنواع الفاكهة ارتفاعات ملحوظة في الأسواق، من بينها البطيخ والمشمش والبرقوق والتفاح، ليتخطى سعر الكيلو منها الـ 100 جنيه، ويتساءل المواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أسباب ارتفاع سعر الفاكهة بالأسواق.

سعر الفاكهة اليوم

ارتفاع سعر الفاكهة لعدد من الأصناف

أكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، ارتفاع سعر الفاكهة لعدد من الأصناف على رأسها المشمش والبرقوق والعنب والبطيخ.

حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة

أسباب ارتفاع سعر الفاكهة بالأسواق

وقال «النجيب» لـ «فيتو» إن هناك عدة عوامل أدت إلى ارتفاع سعر الفاكهة لهذه الأصناف؛ منها أننا في بداية الموسم لهذه الفاكهة، وحتى الآن لم يتم طرح الكميات في الأسواق بكامل الطاقة الإنتاجية.

سعر الفاكهة اليوم

تأثر محاصيل الفاكهة بالتغيرات المناخية

وتابع: إضافة إلى تأثر محاصيل الفاكهة بالتغيرات المناخية التي أثرت تأثيرًا سلبيًا على الإنتاجية، إضافة إلى أنه أخر المواعيد الطبيعية لحصاد المحاصيل الزراعية، مما كان له أثرًا سلبيًا على السوق وارتفاع الأسعار.

سعر الفاكهة اليوم

موعد انخفاض أسعار الفاكهة

وعن موعد انخفاض أسعار الفاكهة، أوضح أنه بالنسبة إلى أسعار المشمش والبرقوق والخوخ، ستنخفض انخفاضًا ملحوظًُا خلال 20 يومًا؛ بالتزامن مع طرح كامل الإنتاجية بالأسواق.

سعر الفاكهة اليوم

أسعار البطيخ بدأت في الانخفاض في الأسواق

وأشار إلى أن أسعار البطيخ بدأت في الانخفاض في الأسواق، ويواصل التراجع ليصل إلى نفس معدلاته السعرية في العام الماضي، إذا بدأت بشائر إنتاجية محافظتي البحيرة وكفر الشيخ، وهما أكبر محافظتين في زراعة البطيخ.

أسباب التفاوت في أسعار البطيخ

وتابع: أن الانخفاض في سعر البطيخ سيحدد وفقًا لآليات العرض والطلب، إذ من المتوقع خلال 20 يومًا، طرح كميات كبيرة من البطيخ، موضحًا أن التفاوت في أسعار البطيخ يحدد حسب وزن البطيخة وحجمها.

سعر البطيخ اليوم

أسعار الفاكهة في سوق العبور

وفي نفس السياق؛ نستعرض أسعار الفاكهة لبعض الأصناف التي شهدت ارتفاعًا؛ في سوق العبور للجملة، وفقًا لأخر تحديث لها؛ في السطور الآتية:

سعر الفاكهة اليوم

أسعار البطيخ اليوم

تراوح سعر بطيخ وزن 10 كيلوجرامات من 120 جنيهًا إلى 150 جنيها. تراوح سعر بطيخة وزن 8 كيلوجرامات من 72 جنيهًا إلى 96 جنيهًا. تراوح سعر البطيخ وزن 6 كيلوجرامات من 36 إلى 54 جنيهًا.

سعر الفاكهة اليوم

أسعار العنب والخوخ والبرقوق والمشمش اليوم

تراوح سعر كيلو العنب بناتي من 40 إلى 70 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو خوخ بلدي عريشي من 20 إلى 40 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو برقوق هوليو من 60 إلى 100 جنيه، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو برقوق سكري من 40 إلى 70 جنيهًا.

تراوح سعر مشمش عمار من 30 إلى 60 جنيهًا.

بلغ سعر كمثرى مستوردة نحو 135 جنيهًا للكيلو.

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