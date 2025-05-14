أسعار الفاكهة لمن استطاع إليها سبيلا، كيلو البرقوق يصل لـ 400 جنيه، والمشمش والتفاح والعنب والبطيخ يتجاوز الـ 100 جنيه، الشعبة توضح الأسباب وتكشف موعد الانخفاض

ارتفاع أسعار الفاكهة موجة الغلاء التي يعاني منها المصريين خاصة في السلع والمنتجات الاستراتيجية كالسولار والبنزين ألقت بظلالها أيضا على أسعار الفاكهة في الأسواق.

وسجلت أسعار بعض أنواع الفاكهة الصيفية ارتفاعات ملحوظة ليتجاوز سعر الكيلو منها الـ100 جنيه، من بينها المشمش والتفاح والعنب، كما ارتفعت أسعار البطيخ بشكل مبالغ فيه فما هي أسباب ارتفاع سعر الفاكهة ومتى تنخفض أسعارها بالأسواق؟

أسعار الفاكهة في الأسواق

في البداية؛ تستعرض فيتو أسعار الفاكهة لبعض الأصناف التي شهدت ارتفاعًا؛ في سوق العبور للجملة، فضلًا عن سعر البرقوق في المحال التجارية الذي ارتفع ليصل لـ 400 جنيه للكيلو، وفقًا لأخر تحديث لها؛ في السطور الآتية:

سعر الفاكهة اليوم

أسعار الفاكهة في سوق العبور

نبدأ بأسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة وهي كالأتي:

تراوح سعر البطيخة وزن 10 كيلوجرامات من 120 جنيهًا إلى 150 جنيها. تراوح سعر بطيخة وزن 8 كيلوجرامات من 72 جنيهًا إلى 96 جنيهًا. تراوح سعر البطيخ وزن 6 كيلوجرامات من 36 إلى 54 جنيهًا. تراوح سعر كيلو العنب بناتي من 40 إلى 70 جنيهًا. تراوح سعر كيلو الخوخ البلدي عريشي من 20 إلى 40 جنيهًا. تراوح سعر مشمش عمار من 30 إلى 60 جنيهًا. بلغ سعر كمثرى مستوردة نحو 135 جنيهًا للكيلو.

سعر الفاكهة اليوم

سعر البرقوق في سوق العبور

وفيما يخص أسعار البرقوق في سوق العبور لجملة الخضراوات والفاكهة، وهي كالأتي:

تراوح سعر برقوق هوليو من 60 إلى 110 جنيهات للكيلو.

تراوح سعر كيلو البرقوق الياباني من 30 إلى 50 جنيهًا.

تراوح سعر البرقوق السكري بين 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار البرقوق الإنجليزي بين 30 إلى 60 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار كيلو البرقوق سنتا روزا بين 80 إلى 100 جنيه.

تراوح سعر كيلو برقوق فيكتورريا (51) بين 40 إلى 60 جنيهًا.

سعر الفاكهة اليوم

أسعار البرقوق في المحال التجارية

وعن سعر البرقوق في المحال التجارية والسلاسل الغذائية، فجاءت كالأتي:

بلغ سعر كيلو برقوق أسود نحو 140 جنيهًا. بلغ سعر البرقوق أحمر نحو 140 جنيهًا للكيلو. بلغ سعر كيلو البرقوق أحمر سكري نحو 120 جنيهًا. بلغ سعر برقوق هوليوو نحو 170 جنيهًا للكيلو. بلغ سعر البرقوق سانتا روز نحو 100 جنيه للكيلو. بلغ سعر كيلو البرقوق مستورد نحو 400 جنيه.

سعر الفاكهة اليوم

أسباب ارتفاع سعر الفاكهة بالأسواق

أكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، ارتفاع سعر الفاكهة لعدد من الأصناف على رأسها المشمش والبرقوق والعنب والبطيخ، موضحًا أن هناك عدة عوامل أدت إلى ارتفاع سعر الفاكهة لهذه الأصناف؛ منها أننا في بداية الموسم لهذه الفاكهة، وحتى الآن لم يتم طرح الكميات في الأسواق بكامل الطاقة الإنتاجية.

حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة

تأثر محاصيل الفاكهة بالتغيرات المناخية

وتابع لـ «فيتو»: إضافة إلى تأثر محاصيل الفاكهة بالتغيرات المناخية التي أثرت تأثيرًا سلبيًا على الإنتاجية.

سعر الفاكهة اليوم

موعد انخفاض أسعار الفاكهة

وردًا على سؤال بشأن متى موعد انخفاض أسعار الفاكهة، أوضح أنه بالنسبة إلى أسعار المشمش والبرقوق والخوخ، ستنخفض انخفاضًا ملحوظًُا خلال 20 يومًا؛ بالتزامن مع طرح كامل الإنتاجية بالأسواق.

سعر الفاكهة اليوم

أسعار البطيخ بدأت في الانخفاض في الأسواق

وأشار إلى أن أسعار البطيخ بدأت في الانخفاض في الأسواق، ويواصل التراجع ليصل إلى نفس معدلاته السعرية في العام الماضي، إذا بدأت بشائر إنتاجية محافظتي البحيرة وكفر الشيخ، وهما أكبر محافظتين في زراعة البطيخ.

أسباب التفاوت في أسعار البطيخ

وتابع: أن الانخفاض في سعر البطيخ سيحدد وفقًا لآليات العرض والطلب، إذ من المتوقع خلال 20 يومًا، طرح كميات كبيرة من البطيخ، موضحًا أن التفاوت في أسعار البطيخ يحدد حسب وزن البطيخة وحجمها.

سعر الفاكهة اليوم

أسعار البرقوق دائمًا مرتفعة خلال المواسم

وفيما يخص أسباب ارتفاع أسعار البرقوق الذي وصل سعر الكيلو منه إلى 400 جنيه، قال محمد سيد بائع فاكهة في أحد الأسواق الشعبية، إن أسعار البرقوق دائمًا مرتفعة خلال المواسم السابقة، لكنه لم يصل لهذه الأسعار خلال السنوات الماضية.

أسباب ارتفاع أسعار البرقوق في الأسواق

وأوضح خلال جولة ميدانية لـ «فيتو» لرصد أسعار الفاكهة في الأسواق؛ أن سعر البرقوق دائمًا «غالي السعر» بسبب قلة المعروض منه في الأسواق كل موسم، فالبرقوق من الفواكه قصيرة الموسم، أي أنها تطرح خلال أقل من شهر ونصف في الأسواق، ثم يختفي البرقوق من السوق.

سعر الفاكهة اليوم

زراعة البرقوق مكلفة جدًا

و أشار إلى أن زراعة البرقوق مكلفة جدًا وعليه فإن ذلك سببًا في غلاء أسعاره، فضلًا عن قلة الكميات المطروحة منه في الأسواق، مقابل زيادة استهلاكه في الفنادق والمطاعم.

موسم البرقوق يبدأ في شهر يونيه من كل عام

وأضاف: أن ما طرح في الأسواق حاليًا هو بشائر محاصيل البرقوق، إذ يبدأ موسم البرقوق في شهر يونيو من كل عام.

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