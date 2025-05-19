هيئة الدواء تبحث آليات تطوير قطاع المستلزمات الطبية للتصدير للسوق الدولي

عقدت هيئة الدواء المصرية اجتماعًا موسعًا بمقرها في المعادي مع ممثلي شعبة الأجهزة والمستلزمات الطبية باتحاد الصناعات المصرية، بهدف مناقشة سبل النهوض بقطاع المستلزمات الطبية، كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي والصحي في مصر والمنطقة.

تحديات قطاع المستلزمات الطبية

وركز الاجتماع على تحليل التحديات التي تواجه القطاع، سواء كانت تشريعية أو تنظيمية أو تشغيلية أو تكنولوجية، وذلك في ضوء التحولات العالمية في صناعة المستلزمات الطبية وضرورة مواكبة المعايير الدولية، بما يُسهم في رفع كفاءة منظومة الإنتاج والتوريد، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي في هذا القطاع الاستراتيجي.

كما استعرضت الهيئة توجهاتها لتحديث البيئة التشريعية والتنظيمية، بما يضمن تيسير إجراءات التسجيل والتصنيع والاستيراد، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والسلامة، مما يفتح المجال أمام زيادة فرص النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية، ويعزز الصادرات المصرية من المستلزمات الطبية، في ظل الطلب المتنامي على المنتجات ذات الجودة العالية في الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية.

وأكد الحضور من الجانبين أهمية إرساء آلية للتواصل المستدام والحوار المؤسسي المباشر بين الهيئة وممثلي الصناعة، بهدف صياغة حلول عملية مشتركة تدعم رؤية الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الهامة، وتوطين صناعة المستلزمات الطبية، وتحقيق نقلة نوعية في القدرة التصنيعية الوطنية.

ضرورة التكامل بين السياسات التنظيمية والتكنولوجية

وشدد المشاركون على ضرورة التكامل بين السياسات التنظيمية والتكنولوجية والاقتصادية لتعزيز تنافسية القطاع، ودعوا إلى تطوير برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية والإدارية، وتبني حلول التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في التصنيع والرقابة.

وحضر الاجتماع من جانب الهيئة المستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة، الدكتورة ميريام بولس، رئيس الإدارة المركزية للمستلزمات الطبية، الدكتورة أميرة محجوب، رئيس الإدارة المركزية للعمليات، الدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة لشؤون السياسات والتعاون الدولي، والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق.

ومن جانب شعبة الأجهزة والمستلزمات الطبية الدكتور محمد سعيد، رئيس مجلس إدارة شعبة الأجهزة والمستلزمات الطبية، والدكتور أمجد خلف، نائب رئيس مجلس إدارة شعبة الأجهزة والمستلزمات الطبية، والأستاذ شادي العجار، نائب رئيس مجلس إدارة شعبة الأجهزة والمستلزمات الطبية، والدكتور عماد لويس، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة والمستلزمات الطبية، والأستاذ سامح لويس، عضو شعبة الأجهزة والمستلزمات الطبية.

وأكدت هيئة الدواء التزامها بسياسة الباب المفتوح والتكامل المؤسسي، كركيزة أساسية لتعزيز ثقة المستثمرين والمصنعين، ودعم رؤية الدولة في تحقيق الأمن الصحي الوطني، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتصدير المستلزمات الطبية، وفقًا لأحدث المعايير الدولية.

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