المفوض العام للأونروا: ترامب يملك النفوذ لتغيير الوضع في غزة

قال فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء،: أمر مؤسف أن نواجه حالة مجاعة في غزة.

لازاريني: ترامب يملك النفوذ اللازم لتغيير الوضع في غزة

وأشار إلى أن ترامب يملك النفوذ اللازم لتغيير الوضع في غزة وضمان رفع الحصار وحصول السكان على المساعدات.

وتابع المفوض العام للأونروا: نحن في وضع يستغل فيه الجوع والغذاء لأغراض سياسية وعسكرية، وما نحتاجه في غزة دعم هائل ومستمر، ودون عوائق لضمان عكس مسار الجوع المتفاقم.

وقبل وقت سابق، قال إن طوال هذه الحرب في غزة، من أكثر الأخبار المروعة التي أتلقاها بانتظام هو عدد الشهداء في صفوف موظفي الأونروا.. اليوم، تجاوز عدد الشهداء هذا العتبة المروّعة: أكثر من 300 موظف.



وقد استشهد الغالبية العظمى من الموظفين على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي مع أطفالهم وأحبائهم: عائلات بأكملها تم محوها.



واستشهد العديد منهم أثناء تأدية واجبهم في خدمة مجتمعاتهم.



كان معظم الشهداء من العاملين الصحيين والمعلمين التابعين للأمم المتحدة، الذين يدعمون مجتمعاتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.