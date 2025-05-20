المنيا خلال 24 ساعة: توريد 375 ألف طن قمح وطالبة تنهي حياتها شنقًا

شهدت محافظة المنيا خلال ٢٤ ساعه الماضية عددًا من الأخبار المتنوعة من بينها توريد 375 ألف طن من القمح في المنيا، إزالة 412 مخالفة بناء، حادث تصادم يوقع 3 مصابين على الطريق الصحراوي.

بالإضافة إلى تأجيل محاكمة 25 متهمًا بسبب إضراب المحامين، وطالبة تنهي حياتها شنقًا، وإصابة 5 أفراد من أسرة واحدة.. إليكم التفاصيل

375 طن إجمالي توريد القمح في المنيا

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن إجمالي كميات القمح التي تم توريدها منذ بدء موسم التوريد بلغت 375 ألف طن، في إطار جهود الدولة لدعم الأمن الغذائي.

إزالة مخالفات البناء في المنيا

نجحت الوحدات المحلية بمراكز المنيا في إزالة 412 مخالفة تعدي بالبناء، منها 279 مخالفة بناء متغيرة و133 على الأراضي الزراعية.

حادث تصادم على الطريق الصحراوي في المنيا

أصيب 3 أشخاص في المنيا، بينهم طالب، في حادث تصادم سيارة ملاكي بعمود إنارة على الطريق الصحراوي الشرقي. تم نقل المصابين إلى المستشفى.

تأجيل محاكمة 2 متهم في 20 قضية في المنيا



قررت محكمة استئناف المنيا تأجيل إعادة محاكمة 25 متهمًا في 20 قضية جنائية إلى جلسة الأربعاء المقبل، بسبب تغيب المحامين عن الحضور.

حادثة انتحار طالبة في المنيا



أقدمت طالبة على إنهاء حياتها شنقًا في إحدى قرى مركز بني مزار،ة شمال المنيا نتيجة اضطرابات نفسية، تم نقل الجثة إلى المستشفى.

إصابة 5 من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة ربع نقل في المنيا



أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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