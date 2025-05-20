الثلاثاء 20 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

المنيا خلال 24 ساعة: توريد 375 ألف طن قمح وطالبة تنهي حياتها شنقًا

المنيا خلال 24 ساعة
المنيا خلال 24 ساعة

شهدت محافظة المنيا خلال ٢٤ ساعه الماضية عددًا من الأخبار المتنوعة من بينها توريد 375 ألف طن من القمح في المنيا، إزالة 412 مخالفة بناء، حادث تصادم يوقع 3 مصابين على الطريق الصحراوي. 

txt

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي في المنيا الترم الثاني 2025

txt

حوادث المنيا، إصابة 6 طلاب في حادث مروري وحريق بـ طرمبة بنزين

 

بالإضافة إلى تأجيل محاكمة 25 متهمًا بسبب إضراب المحامين، وطالبة تنهي حياتها شنقًا، وإصابة 5 أفراد من أسرة واحدة.. إليكم التفاصيل 

 

375 طن إجمالي توريد القمح في المنيا

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن إجمالي كميات القمح التي تم توريدها منذ بدء موسم التوريد بلغت 375 ألف طن، في إطار جهود الدولة لدعم الأمن الغذائي.

إزالة مخالفات البناء في المنيا 

نجحت الوحدات المحلية بمراكز المنيا في إزالة 412 مخالفة تعدي بالبناء، منها 279 مخالفة بناء متغيرة و133 على الأراضي الزراعية.

 

txt

مواعيد امتحانات النقل من الصف الثالث حتى السادس في المنيا

txt

حالة الطقس في المنيا، ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة

حادث تصادم على الطريق الصحراوي في المنيا 

أصيب 3 أشخاص في المنيا، بينهم طالب، في حادث تصادم سيارة ملاكي بعمود إنارة على الطريق الصحراوي الشرقي. تم نقل المصابين إلى المستشفى.

تأجيل محاكمة 2 متهم في 20 قضية في المنيا 


قررت محكمة استئناف المنيا تأجيل إعادة محاكمة 25 متهمًا في 20 قضية جنائية إلى جلسة الأربعاء المقبل، بسبب تغيب المحامين عن الحضور.

حادثة انتحار طالبة في المنيا 

txt

تعليم المنيا تختتم الأنشطة المدرسية لـ عام 2025

txt

وفد سياحي متعدد الجنسيات يزور منطقة آثار بني حسن في المنيا


أقدمت طالبة على إنهاء حياتها شنقًا في إحدى قرى مركز بني مزار،ة شمال المنيا نتيجة اضطرابات نفسية، تم نقل الجثة إلى المستشفى.

إصابة 5 من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة ربع نقل في المنيا 


أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المنيا محافظة المنيا محافظ المنيا اللواء عماد كدواني محافظ المنيا اخبار محافظة المنيا اخبار المنيا المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم

مواد متعلقة

تنبأ بوفاته، الحزن يخيم على أهالي أبوقرقاص بعد وفاة شاب أثناء عمله

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي في المنيا الترم الثاني 2025

حوادث المنيا، إصابة 6 طلاب في حادث مروري وحريق بـ طرمبة بنزين

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في المنيا للفصل الدراسي الثاني 2025

مواعيد امتحانات النقل من الصف الثالث حتى السادس في المنيا

حالة الطقس في المنيا، ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة

مصرع وإصابة 9 أشخاص وانهيار منزل في المنيا

وفاة طفل وإصابة آخرين نتيجة انهيار جزئي لعقار في المنيا
ads

الأكثر قراءة

حفيد نوال الدجوي يقدم تقريرا طبيا يقلب موازين قضية السرقة

حذر من حدث جسيم في الفترة المقبلة، رسالة غامضة لـ توفيق عكاشة تثير المخاوف

3 متهمين جدد في قضية سرقة منزل نوال الدجوي

تنظيم الاتصالات: وقف عمل أي جهاز تليفون يستخدم خط غير مسجل في مكالمات إزعاجية

شديد الحرارة على هذه المناطق، توقعات الأرصاد لطقس الأربعاء

أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025

أسعار الدولار في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

أين وصل مشروع تعديل قانون الإيجار القديم؟

خدمات

المزيد

سعر كيلو خردة الألومنيوم اليوم الثلاثاء 20-5-2025 بالأسواق

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء 20-5-2025

أسعار الدولار في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار الأرز الشعير الرفيع يسجل 17700 جنيه اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

عمرو موسى يحذر من وقيعة بين مصر والسعودية بسبب “السوشيال ميديا” (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن تنزيه الحق عن العلل فيما فرضه الله (فيديو)

تفسير رؤية سيدنا آدم في المنام وعلاقتها بالمكانة الكبيرة بين الناس

أستاذ الحصري ومصطفى إسماعيل، 37 عاما على وفاة عامر عثمان شيخ المقارئ المصرية

المزيد
الجريدة الرسمية