الأحد 18 مايو 2025
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مواعيد امتحانات النقل من الصف الثالث حتى السادس في المنيا

تعرف على مواعيد امتحانات
تعرف على مواعيد امتحانات النقل في المنيا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا عن مواعيد امتحانات النقل للصفوف من الثالث حتى السادس الابتدائي للعام الدراسي الحالي.. وجاء الجدول كالتالي

موعد امتحانات الصف الثالث والصف الرابع الابتدائي في المنيا 

          الأحد، 18 مايو 2025 


 - الصف الثالث: تربية دينية
 - الصف الرابع: مهارات مهنية
 - الصف الخامس: ICT
 - الصف السادس: لا توجد امتحانات

موعد امتحانات النقل في المنيا 

        الإثنين، 19 مايو 2025


 - الصف الثالث: لا توجد امتحانات
 - الصف الرابع: لا توجد امتحانات
 - الصف الخامس: لا توجد امتحانات
 - الصف السادس: رياضيات

 مواعيد امتحانات النقل من الصف الثالث حتى السادس في المنيا

        الثلاثاء 20 مايو 2025


 - الصف الثالث: ICT
 - الصف الرابع: لا توجد امتحانات
 - الصف الخامس: لا توجد امتحانات
 - الصف السادس: لغة عربية

        الأربعاء، 21 مايو 2025 


 - الصف الثالث: رياضيات
 - الصف الرابع: لا توجد امتحانات
 - الصف الخامس: لا توجد امتحانات
 - الصف السادس: علوم

مواعيد امتحانات النقل في المنيا 

        الخميس، 22 مايو 2025 


 - الصف الثالث: لا توجد امتحانات
 - الصف الرابع: لا توجد امتحانات
 - الصف الخامس: لا توجد امتحانات
 - الصف السادس: رياضيات وإنجليزي


تبدأ جميع الامتحانات في الساعة 8 صباحًا، وينبغي للطلاب الحضور مبكرًا لتفادي أي تأخير، وتدعو المديرية أولياء الأمور لدعم أبنائهم خلال هذه الفترة، مع الالتزام بالإجراءات الصحية للحفاظ على سلامة الجميع.

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