الأحد 18 مايو 2025
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جدول امتحانات الصف الأول الثانوي في المنيا الترم الثاني 2025

جدول امتحانات الصف
جدول امتحانات الصف الأول الثانوي في المنيا

يترقب الطلاب وأولياء الأمور في محافظة المنيا جدول امتحانات الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الثاني، حيث تُعتبر هذه الامتحانات من المراحل الهامة في مسيرة التعليم. 

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وأوضحت  مديرية التربية والتعليم في المنيا مواعيد وأيام الامتحانات النهائية لطلاب الصف الأول الثانوي في المنيا لـ المدارس الرسمية والمتميزة للغات.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي في المنيا 

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من المهم التعرف على جدول امتحانات الصف الأول الثانوي في المنيا مبكرًا للاستعداد الجيد، حيث سيكون الجدول كالتالي:

- الأربعاء 21 مايو 2025: امتحان اللغة العربية والخط العربي والإملاء من الساعة 8:30 صباحًا حتى 11:30 صباحًا (ثلاث ساعات).

امتحانات الصف الأول الثانوي في المنيا 

- الخميس 22 مايو 2025: امتحان اللغة الأجنبية الأولى من الساعة 8:30 صباحًا حتى 11:00 صباحًا (ساعتان ونصف).
-  السبت 24 مايو 2025: امتحان الرياضيات من الساعة 8:30 صباحًا حتى 11:30 صباحًا (ثلاث ساعات).
- الأحد 25 مايو 2025:
 - امتحان التاريخ من الساعة 8:30 صباحًا حتى 10:00 صباحًا (ساعة ونصف).

تعرف على امتحانات الصف الأول الثانوي في المنيا 

- امتحان التربية العسكرية (نظري) من الساعة 10:15 صباحًا حتى 11:15 صباحًا (ساعة واحدة).

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- الإثنين 26 مايو 2025:
 - امتحان العلوم المتكاملة من الساعة 8:30 صباحًا حتى 10:30 صباحًا (ساعتان).
 - امتحان التربية العسكرية (عملي) من الساعة 10:45 صباحًا حتى 11:45 صباحًا (ساعة واحدة).

-  الثلاثاء 27 مايو 2025: امتحان الفلسفة من الساعة 8:30 صباحًا حتى 10:00 صباحًا (ساعة ونصف) 

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي في المنيا 

يعد معرفة مواعيد الامتحانات أمرًا بالغ الأهمية، حيث يساعد الطلاب على تنظيم وقتهم والاستعداد بشكل جيد، وتدعو مديرية التربية والتعليم في المنيا جميع الطلاب إلى الالتزام بالمواعيد المحددة والتحضير الجيد لضمان تحقيق نتائج متميزة.

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