حوادث المنيا، إصابة 6 طلاب في حادث مروري وحريق بـ طرمبة بنزين

شهدت محافظة المنيا اليوم الأحد، حادثين منفصلين أحدهما إصابة 6 طلاب خلال إنقلاب سيارة ملاكي، والآخر الحماية المدنية تسيطر على حريق بطرمبة بنزين في العدوة شمال المنيا.

إصابة 6 طلاب في انقلاب سيارة ملاكي في المنيا

حيث أصيب 5 طلاب نتيجة انقلاب سيارة ملاكي في المدينة الصناعية بمدينة المنيا الجديدة.

تم نقل المصابين، وهم يوسف محمد جمال (16 سنة)، أنس إيهاب محمد (16 سنة)، مصطفى محمد هاني (15 سنة)، محمد عبد الله محمد (17 سنة)، وسارة محمد أحمد (18 سنة)، إلى مستشفى صدر المنيا لتلقي العلاج.

وجرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. الحادث نجم عن السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة.

حريق في طرمبة بنزين في المنيا

في حادث آخر، اندلع حريق هائل داخل طرمبة بنزين في إحدى قرى مركز العدوة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية. تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا عن الحريق.

وانتقلت على الفور إلى موقع الحادث، تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتتواصل التحقيقات في كلا الحادثين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.