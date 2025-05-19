صاحبة دار ضيافة المغتربات مرضى السرطان بالإسماعيلية تروي تفاصيل تجربتها الإنسانية (فيديو)

أجرت "فيتو" قبل قليل، بثا مباشرا لنقل تجربة فريدة لسيدة من سيدات الإسماعيلية الفضليات، تطوعت وكرست حياتها لخدمة السيدات مرضى السرطان، واللاتي يتلقين علاجهن في مستشفيات المحافظة، قادمات من المحافظات المجاورة.

فكرة دار ضيافة مغتربات مرضى السرطان بالإسماعيلية

ومن جانبها أكدت وفاء الجوهرى صاحبة دار ضيافة مغتربات مرضي السرطان في محافظة الإسماعيلية، أن من الهمها بالفكرة هو أحد معارفها، حيث كان يتلقى علاج السرطان بمحافظة القاهرة وأبلغها أنه مقيم في دار للضيافة.

جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

وأضافت أنها في ذلك الوقت كانت متطوعة لخدمة مرضى السرطان اللاتي يتلقين علاجهن في مستشفى الأورام في محافظة الإسماعيلية.

لم يكن جهدا فرديا بل كان جهدا جماعيا

وأشارت إلى أن قيامها بتأسيس هذه الدار لم يكن مجهودها هي فقط، بل كان نتاجا لتطوع عدد من أهالي الخير في محافظة الإسماعيلية، من أصحاب الأيادي البيضاء، حيث عاونوها كثيرا لتأسيس فرعين لدار الضيافة.

جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

إمكانيات دار ضيافة مغتربات مرضي السرطان بالإسماعيلية

ولفتت إلى أن دار الضيافة بالإسماعيلية، يستوعب عددا كبيرا من السيدات، ويتراوح العدد من 20 إلى 27 سيدة، يتم استضافتهن طول فترة علاجهن، وطبقا لعدد الجلسات المحددة لكل مريضة، ويتم استضافة السيدات طول فترة إقامتهن بالمجان.

ومن جانبهن عبرت السيدات المقيمات بدار ضيافة مغتربات مرضى السرطان في محافظة الإسماعيلية، عن سعادتهن بتواجدهن داخل الدا،ر والذي ينقل تجربة إنسانية فريدة تضرب أروع الأمثال في التكاتف والالتزام تجاه المجتمع.

جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

وأضافت نزيلات الدار أنهن يشعرن أنهن في بيوتهن ووسط أسرهن، حيث يتم تقديم كافة الدعم لهن بما في ذلك الدعم النفسي الذى تحتاجه مريضات السرطان.

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