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محافظ الإسماعيلية ينعى الشهيد طيار محمد السيد السيد سليمان ابن قرية عين غصين

اللواء أكرم محمد
اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، فيتو

نعى اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، شهيد الواجب الرائد طيار محمد السيد السيد سليمان ابن قرية عين غصين، والذى استشهد اليوم بحادث سقوط طائرة تدريب بإحدى مناطق التدريب.  

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وتقدم اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، وكافة الجهاز التنفيذي للمحافظة بخالص التعازي لأسرة الشهيد داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.   

سقوط طائرة تدريب 

وكان المتحدث العسكري للقوات المسلحة، أعلن أنه في إطار تنفيذ النشاط التدريبي للقوات الجوية، اليوم الإثنين الموافق 19 مايو 2025، سقطت طائرة تدريب بإحدى مناطق التدريب، نتيجة حدوث عطل فني، ما أسفر عن استشهاد طاقمها. 

 

وأكد البيان أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة بواسطة الجهات المختصة.  

وتقدمت القوات المسلحة بخالص التعازي والمواساة لأسر الشهداء، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.
 

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