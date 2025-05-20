“عمود رئيسي للعالم العربي”، عمرو موسى يوجه رسالة بشأن العلاقة بين مصر والسعودية

أكد عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، أن العلاقة بين مصر والسعودية "عمود رئيسي" للعالم العربي، داعيا إلى دعم مسيرة هذه العلاقة التي "يُراد كسرها".

العلاقة المتينة بين السعودية ومصر عمود رئيسي للعالم العربي

وكتب عمرو موسى عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "العلاقة المتينة بين المملكة العربية السعودية ومصر عمود رئيسي للعالم العربي يراد كسره حاليا".

لا تعرضوها لعلماء التشكيك والوقيعة

وتابع: "علينا جميعا أن نرعى هذه العلاقة وندعم مسيرتها. لا تعرضوها لعلماء التشكيك والوقيعة ولا يجب ان نقع في شباكهم ولنجعل السوشيال ميديا منطلقا إيجابيًا لخدمة المستقبل العربي وليس العكس".

موسى يدعو العرب إلى عدم التورط في تبادل تعليقات عنيفة

وكتب عمرو موسى قبل ذلك رسالة للشباب العربي جاء فيها: "أهيب بالشباب العربي بل بكل العرب الواعين ألا يتورط أحد في تبادل تعليقات (عنيفة!) علي السوشيال ميديا مبنية على العنعنة والقراءات الخاطئة بل الخبيثة لمقالات أو تعليقات هنا أو هناك بشأن الأحداث والتطورات الجارية في العالم العربي وحول قضاياه".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.