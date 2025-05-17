الأحد 18 مايو 2025
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خارج الحدود

عمرو موسى عن تجاهل ترامب لمصر: هناك برود وتوتر في العلاقة مع واشنطن

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

علق عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، على تجاهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدور مصر في منطقة الشرق الأوسط، وخلال جولته لدول الخليج العربي السعودية والإمارات وقطر.

رسالة عمرو موسى للولايات المتحدة

وقال عمرو موسى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: "يبدو أن المسئولين في الإدارة الأمريكية لهم رأي آخر يختلف عن التوجه المصري".

توتر العلاقات بين مصر والولايات المتحدة

وأضاف: "يجب أن تعرف الولايات المتحدة أننا دولة محترمة تحترم نفسها ولا يصح أن يستمر التوتر أو البرود في العلاقة مع مصر".
 

ولفت إلى أن هناك ما نتفق عليه ونختلف عليه مع الولايات المتحدة ولكن يجب أن تستمر العلاقات الاستراتيجية بين مصر وواشنطن، والظروف الحالية تقتضي تواصلا رسميا بين المسئولين في البلدين لفهم الوضع الحالي".

واستعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤية مصر بشأن التحديات التي تواجهها المنطقة، وعلى رأسها التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية، وسبل استعادة الاستقرار الإقليمي.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة الرابعة والثلاثين بالعراق.

وقال الرئيس السيسي: “لا يفوتنى هنا، أن أثمن جهود الرئيس دونالد ترامب، الذى نجح فى يناير ٢٠٢٥، فى التوصل إلى اتفاق، لوقف إطلاق النار فى القطاع إلا أن هذا الاتفاق، لم يصمد أمام العدوان الإسرائيلى المتجدد، فى محاولة لإجهاض أى مساع نحو الاستقرار”.

 

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