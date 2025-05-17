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رياضة

عمرو موسى لـ أديب: "هدي الأمور شوية الأهلي يستاهل الدوري"

عمرو أديب، فيتو
عمرو أديب، فيتو

وجه عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، رسالة للإعلامي عمرو أديب، بعد غضب وحزن الأخير من فوز النادي الأهلي على نادي البنك الأهلي في الدقيقة 96.

 

عمرو موسى: الأهلى يستحق الدوري

وقال عمرو موسى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”: "هدي الأمور شوية يا عمرو الأهلي يستاهل الدوري".


تعليق عمرو أديب

ليعقب عمرو أديب: "السيد عمرو موسى بنفسه يشمت في شخصي الفقير، أيوا تناسيت إن حضرتك عميد الأهلاوية"، ليرد عمرو موسى: "لا شماتة لكن اختلاف في وجهات النظر".

مباراة الأهلي والبنك الأهلي 

وحقق النادي الأهلي، فوزا قاتلا على نظيره البنك الأهلي، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة السابعة للمرحلة النهائية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل إمام عاشور الهدف الأول لـ الأهلي في شباك البنك بالدقيقة 22 تصويبة قوية بقدمه اليسرى سكنت شباك عبد العزيز البلعوطي.

فيما تعادل ياو أنور في الدقيقة الاولى من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول من تصويبة مميزة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع سجل وسام أبو علي هدف فوز الأهلي.

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