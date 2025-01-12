الأحد 12 يناير 2025
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رئيس جامعة أسيوط يشهد افتتاح البرنامج التدريبي لتأهيل المتقدمين لشغل منصب عميد كلية

لقاء رئيس جامعة أسيوط،
لقاء رئيس جامعة أسيوط، فيتو

شهد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأحد، افتتاح البرنامج التدريبي لتأهيل المتقدمين لشغل منصب عميد كلية، والذي ينظمه مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة، على مدار ثلاثة أيام؛ من ١٢ وحتى ١٤ من يناير الجاري، تحت إشراف الدكتور جابر أحمد مجاهد مدير المركز.

 

تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي

 

وأشار رئيس جامعة أسيوط ؛ إلى أن انعقاد هذا البرنامج يأتي في إطار حرص الجامعة على اختيار أفضل العناصر لإدارة الكليات، والأقدر على تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ٢٠٣٠، واستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، كما يعكس البرنامج حرص إدارة الجامعة على إعداد وتأهيل الكوادر والقيادات الجامعية من خلال التأكيد على عدد من المهارات الذاتية، والمهنية، والإدارية، والقيادية، بما يدعمهم لاتخاذ القرارات المناسبة لإدارة كلياتهم.

 

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ومن جهته، أوضح الدكتور جابر أحمد مجاهد، أن البرنامج التدريبي يتضمن؛ محاضرات وحلقات نقاشية، حيث تضمن اليوم الأول جلستين علميتين، الأولى للدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حول التطوير المؤسسي في قطاع التعليم والطلاب، والثانية للدكتور دويب صابر عميد كلية الحقوق والمستشار القانوني لرئيس الجامعة، حول الجوانب القانونية بالجامعات.

 جدير بالذكر، إن جلسات اليومين الثاني والثالث تتضمن محاضرات عن: التطوير المؤسسي في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة للدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والتطوير المؤسسي في قطاع الدراسات العليا والبحوث، للدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والجوانب الإدارية بالجامعات للأستاذ شوكت صابر أمين عام الجامعة، والتخطيط الاستراتيجي للدكتور محمد عبد العظيم طلب مدير وحدة التخطيط الاستراتيجي بالجامعة، والجوانب المالية بالجامعات للأستاذ عصام كمال مندوب وزارة المالية بالجامعة.

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