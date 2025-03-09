الأحد 09 مارس 2025
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رئيس جامعة أسيوط يُصدر قرارين باستمرار قيام عميد كليتي التمريض والعلوم بأعمال العمادة

الدكتور أحمد المنشاوي
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، فيتو

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، قرارين باستمرار تكليف الدكتورة سماح محمد عبد الله، الأستاذ بقسم إدارة التمريض بكلية التمريض، للقيام بأعمال عميد الكلية أصدر الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، قرارين باستمرار تكليف الدكتورة سماح محمد عبد الله، الأستاذ بقسم إدارة التمريض بكلية التمريض، للقيام بأعمال عميد الكلية، والدكتور عبد الحميد أبو العدب درويش أبو سحلي، الأستاذ بقسم الفيزياء بكلية العلوم، للقيام بأعمال عميد كلية العلوم، وذلك اعتبارًا من 8 مارس 2025 وحتى نهاية العام الدراسي 2024/2025، أو لحين تعيين عميد جديد لكل كلية، أي الأجلين أقرب.

 

انتظام سير العملية التعليمية والبحثية

 

وأكد رئيس جامعة أسيوط أن القرارين جاءا في إطار الحرص على استقرار العمل الأكاديمي والإداري داخل الكليتين، بما يضمن انتظام سير العملية التعليمية والبحثية، ويحافظ على مستوى الأداء المتميز داخل الجامعة.

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وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط أن تمديد التكليف جاء تزامنًا مع انتهاء الفترة القانونية لعمادة كل من الدكتورة سماح عبد الله والدكتور عبد الحميد أبو سحلي، بهدف ضمان انتظام سير العمل داخل كليتي التمريض والعلوم، والحفاظ على مستوى الخدمات التعليمية والبحثية المقدمة بهما.

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