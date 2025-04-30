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حوادث

اليوم، ثاني جلسات محاكمة مدرب كيك بوكسينج شهير بتهمة هتك عرض قاصرات بالتجمع

محاكمة متهمين، فيتو
محاكمة متهمين، فيتو

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، جلسة المرافعة في ثاني جلسات محاكمة مدرب كيك بوكسينج شهير بتهمة التحرش جنسيًّا، وهتك عرض عدد من القاصرات أثناء تدريبهن على الكيك بوكسينج داخل أحد النوادي بمنطقة التجمع الخامس.

 

يستهدف الفتيات في سن المراهقة

وكشفت التحريات الأولية أن مدرب الكيك بوكسينج، يمتلك أكثر من مكان لتدريب لعبة الكيك بوكسينج، ويستهدف الفتيات في سن 13 إلى 18 سنة في التدريب، حتى يتمكن من التعدي عليهن جنسـيًّا.


القبض على المتهم داخل صالة رياضية

وألقت الأجهزة الأمنية في وقت سابق بالقاهرة القبض على مدرب كيك بوكس شهير بتهمة التحرش، وهتك عرض عدد من الفتيات القاصرات داخل إحدى الصالات الرياضية بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة الجديدة.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت  النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

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