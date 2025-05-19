الثلاثاء 20 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في قطاع غزة إلى 219

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، مساء اليوم الإثنين، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في القطاع إلى 219.

 

حل الدولتين وضمان سلام دائم في المنطقة

وقال البرلمان الأوروبي اليوم الإثنين، إن ما يحدث في غزة غير مقبول ونحن نعمل من أجل حل الدولتين وضمان سلام دائم في المنطقة.

 

الوضع في غزة كارثي ويجب إدخال مساعدات كبيرة

من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية الهولندية اليوم أن إعلان نتنياهو السماح بإدخال حد أدنى من المساعدات إلى غزة معيب وغير كاف.

وأضافت الخارجية الهولندية في بيانها: الوضع الكارثي في غزة، ويتطلب تقديم مساعدات إنسانية فورية وكبيرة لإنهاء المعاناة الإنسانية.

 

دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

وفي السياق ذاته، أعلنت إذاعة جيش الإحتلال الإسرائيلي نقلًا عن مصادر لم تسمها أن الأمم المتحدة هي من ستشرف على دخول المساعدات إلى غزة اليوم.

وأمر نتنياهو مساء أمس الأحد، باستئناف إدخال المساعدات الأساسية إلى غزة فورًا، وهو قرار لا يحظى بشعبية كبيرة بين دوائره اليمينية، وسط ضغوط أمريكية متزايدة لإنهاء الحصار المستمر على القطاع منذ شهرين ونصف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشهداء الصحفيين البرلمان الأوروبي غزة حل الدولتين نتنياهو جيش الاحتلال

مواد متعلقة

صحة غزة: انقطاع الكهرباء عن المستشفى الإندونيسي بعد استهداف الاحتلال المولدات

طائرات تابعة للاحتلال تستهدف محيط مستشفى العودة ومنازل مدنيين شمالي غزة

بيان لقادة بريطانيا وفرنسا وكندا: سنتخذ إجراءات إذا لم توقف إسرائيل هجومها على غزة

واشنطن بوست: ضغوط ترامب تزايدت على إسرائيل لوقف الحرب في غزة
ads

الأكثر قراءة

رئيس الأعلى للإعلام: إعادة بث إعلان "اتصالات" الخاص بالنادي الأهلي بشرط

أحمد دياب يكشف مفاجأة صادمة بشأن قرار إلغاء خصم 3 نقاط من الأهلي

التحقيق مع حفيدي الدكتورة نوال الدجوي بتهمة سرقة الملايين من شقتها بأكتوبر

إيداع علي غزال بمركز الإصلاح والتأهيل لتنفيذ أحكام بحبسه

أحمد دياب عن تحركات بيراميدز لإيقاف النشاط الكروي: ما حدش يقدر

أحدث أسعار أضاحي العيد من العجول والخرفان والجديان وتكلفة الذبح

تم رفع السرية عنها، نص وثائق اجتماعات حساسة عقدها مبارك فى أحد فنادق بريطانيا

نهى صالح تحتفل بزفافها على رجل أعمال بارز

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الاثنين

تعرف على سعر الأرز فى السوبر ماركت اليوم الإثنين

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

أسعار منتجات القصدير اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

كشفته برقية الإسكندرية.. الاستيلاء على ملف الجاسوس إيلى كوهين من سوريا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 20 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الجرجير في المنام وعلاقتها بانتهاء المشاكل والصعوبات

ما حكم الأكل والشرب ناسيا للصائم في غير رمضان؟ رد حاسم من الإفتاء

المزيد
الجريدة الرسمية