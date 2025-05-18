الأحد 18 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

زيارة مفاجئة لوزير الرى ومحافظ أسوان لمتابعة انتظام العمل بهندسة رى إدفو (صور)

زيارة مفاجئة لوزير
زيارة مفاجئة لوزير الرى ومحافظ اسوان

حرص الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على القيام بزيارة مفاجئة لمقر هندسة الرى بإدفو غرب، وذلك برفقة قيادات الوزارة والمحافظة.

منظومة العمل 

واستفسر الوزير والمحافظ عن منظومة العمل، وآلية تقديم الخدمات المتنوعة للمنتفعين، فضلًا عن التعرف على نسب التحصيل والتى يتم استثمارها فى أعمال الصيانة للترع والمصارف، علاوة على منح حوافز للعاملين المتميزين لتحفيزهم وتشجيعهم على بذل قصارى الجهد للإرتقاء بمنظومة العمل، وليكونوا نماذج لتحفيز باقى العاملين بما يصب فى صالح المواطنين لتلقى الخدمات الجماهيرية بالجودة العالية على أكمل وجه.

وعقب ذلك قام وزير الرى ومحافظ أسوان بمتابعة مجرى نهر النيل من أعلى كوبرى إدفو حيث تم التوجيه للاستمرار فى أعمال وجهود حماية النيل، وتنفيذ التحاليل المستمرة للمياه بالمعامل المركزية، وهو الذى يتوازى معه مراجعة الفنادق العائمة بشكل دورى للحفاظ على جودة المياه ونقاؤها بالشكل المطلوب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

​ أسوان وزير الرى تغطية مصارف ترع

مواد متعلقة

محافظ أسوان يوجه بالاستعداد لبدء المرحلة الأولى من الموجة الـ 26 لإزالة التعديات

محافظ أسوان يبحث مع رئيس البرلمان المجري سبل تعزيز التعاون المشترك (صور)

محافظ أسوان يطمئن على جاهزية وتوافر المستلزمات الطبية والعلاجية بمستشفى أبو سمبل الدولى (صور)

محافظ أسوان يستقبل الأفواج السياحية بمطار أبو سمبل بالهدايا والورود (صور)

الأكثر قراءة

تضم دولا عربية، توفيق عكاشة: الخريطة السياسية العالمية الجديدة في مراحلها النهائية

بطريقة ذكية، كيف تهرب أحمد حسن كوكا من دعم المثلية في فرنسا

زغلول صيام يكتب: هل تصريحات طه عزت صدفة أم صفقة؟! من وراء موظف المسابقات في الرابطة الإماراتية سابقًا؟! هل منح بيراميدز دليل الإدانة في المحكمة الدولية لاستعادة اللقب من الأهلي؟!

النقض تؤيد إعدام نورهان قاتلة أمها بمساعدة عشيقها ببورسعيد

فرمان الخطيب يحسم مصير النحاس مع الأهلي

عبد الله السعيد يتغيب عن معسكر الزمالك ويتسبب في أزمة بشأن تجديد عقده

كبير مستشاري ترامب يؤكد للسيسي حرص أمريكا على استمرار الجهود مع مصر لاستعادة الهدوء الإقليمي

جلسة تصوير للاعبي الأهلي ببدل كأس العالم

خدمات

المزيد

الكيلو يبدأ من 22 جنيها، تعرف على أسعار الأرز اليوم

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الأحد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

أرقام مميزة لمحمد صلاح ضد برايتون (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

للتوعية بمناسك الحج، الأوقاف تعقد 323 مجلس فقه بعنوان "أنواع الإحرام وكيفية أداء كل منها"

فضائل المسجد الحرام وقصة بنائه وأهم الآثار بداخله

لو ناوي تضحي، اعرف العيوب التي تمنع ذبح الأضاحي

المزيد
الجريدة الرسمية