زيارة مفاجئة لوزير الرى ومحافظ أسوان لمتابعة انتظام العمل بهندسة رى إدفو (صور)

حرص الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على القيام بزيارة مفاجئة لمقر هندسة الرى بإدفو غرب، وذلك برفقة قيادات الوزارة والمحافظة.

منظومة العمل

واستفسر الوزير والمحافظ عن منظومة العمل، وآلية تقديم الخدمات المتنوعة للمنتفعين، فضلًا عن التعرف على نسب التحصيل والتى يتم استثمارها فى أعمال الصيانة للترع والمصارف، علاوة على منح حوافز للعاملين المتميزين لتحفيزهم وتشجيعهم على بذل قصارى الجهد للإرتقاء بمنظومة العمل، وليكونوا نماذج لتحفيز باقى العاملين بما يصب فى صالح المواطنين لتلقى الخدمات الجماهيرية بالجودة العالية على أكمل وجه.

وعقب ذلك قام وزير الرى ومحافظ أسوان بمتابعة مجرى نهر النيل من أعلى كوبرى إدفو حيث تم التوجيه للاستمرار فى أعمال وجهود حماية النيل، وتنفيذ التحاليل المستمرة للمياه بالمعامل المركزية، وهو الذى يتوازى معه مراجعة الفنادق العائمة بشكل دورى للحفاظ على جودة المياه ونقاؤها بالشكل المطلوب.

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