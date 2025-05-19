الإثنين 19 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ أسوان يتابع منظومة العمل بالمركز التكنولوجى بإدفو(صور)

محافظ اسوان ف المركز
محافظ اسوان ف المركز التكنولوجى

حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أثناء جولته المفاجئة لعدد من المشروعات الخدمية بمركز إدفو، على متابعة منظومة العمل بالمركز التكنولوجى الملحق بالوحدة المحلية ، للاطمئنان على تقديم الخدمات المختلفة، وأسلوب إنهاء إجراءات التقنين، والتصالح فى مخالفات البناء، والمعاملات المختلفة.

تسخير كافة الإمكانيات 

وشدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة تسخير كافة الإمكانيات، وتذليل أى عقبات أمام المواطنين لإنهاء ملفاتهم فى سهولة ويسر للمعاملات المتنوعة، مكلفًا العاملين بمنظومة التقديم بالمحليات بأهمية تعريف المواطن بالأوراق والمستندات المطلوبة، لسرعة الحصول على الخدمة فى أقل وقت وجهد وبالجودة المطلوبة.

أضاف أن ذلك يأتي مع تطبيق منظومة التحول الرقمى داخل المراكز التكنولوجية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووفقًا لرؤية مصر 2030 فى الجمهورية الجديدة.

كما حرص محافظ أسوان على الاستماع لمطالب واحتياجات المواطنين، موجهًا المسئولين بسرعة التدخل ووضع الحلول الفورية لتلبيتها وفقًا للإمكانيات المتاحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

​ أسوان إدفو 3 مراكز تكنولوجية أقسام تكنولوجيا المعلومات إدارة تكنورجيا المعلومات

مواد متعلقة

محافظ أسوان يوجه بالاستعداد لبدء المرحلة الأولى من الموجة الـ 26 لإزالة التعديات

محافظ أسوان يبحث مع رئيس البرلمان المجري سبل تعزيز التعاون المشترك (صور)

محافظ أسوان يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بليلة النصف من شعبان بمسجد النصر (صور)

محافظ أسوان ينعى وكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس بكوم أمبو

محافظ أسوان يتفقد رافع حي الصداقة الجديدة وتشغيله بأعلى من طاقته لانتظام ضخ مياه الشرب
ads

الأكثر قراءة

رائدة التعليم الخاص في مصر، من هي نوال الدجوي بعد واقعة سرقتها؟

نص أقوال نوال الدجوي في سرقة مسكنها، الحرامي غير الأرقام السرية للخزائن

كزبرة يوجه رسالة لأصالة: فاكرة لما طلبت أعمل أغنية معاكي وقولتي مش موافقة؟

بعد واقعة سرقة نوال الدجوي.. كم تبلغ مصروفات جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب؟

لو فرشناها تغطي ملعب وتطول برج، الذكاء الاصطناعي يكشف حجم مسروقات نوال الدجوي

بعد واقعة نوال الدجوي، هل يجوز قانونًا الاحتفاظ بمبالغ مالية كبيرة وعملات أجنبية داخل المنازل؟

تعرف على رأي اتحاد الكرة في إلغاء الهبوط

مصدر أمني عن واقعة سرقة نوال الدجوي: حجم المسروقات المبلغ عنه لا يتطابق مع ما تم تداوله

خدمات

المزيد

أسعار منتجات القصدير اليوم الإثنين

سعر السكر اليوم الإثنين 19-5-2025 في الأسواق

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

قائمة مسروقات فيلا نوال الدجوي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية جواز السفر في المنام وعلاقتها بالسعادة والرزق الوفير

هل هناك وقت محدد لزيارة المسجد النبوي؟

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن الأوامر والنواهي الإلهية في القرآن (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية