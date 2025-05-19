محافظ أسوان يتابع منظومة العمل بالمركز التكنولوجى بإدفو(صور)

حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أثناء جولته المفاجئة لعدد من المشروعات الخدمية بمركز إدفو، على متابعة منظومة العمل بالمركز التكنولوجى الملحق بالوحدة المحلية ، للاطمئنان على تقديم الخدمات المختلفة، وأسلوب إنهاء إجراءات التقنين، والتصالح فى مخالفات البناء، والمعاملات المختلفة.

تسخير كافة الإمكانيات

وشدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة تسخير كافة الإمكانيات، وتذليل أى عقبات أمام المواطنين لإنهاء ملفاتهم فى سهولة ويسر للمعاملات المتنوعة، مكلفًا العاملين بمنظومة التقديم بالمحليات بأهمية تعريف المواطن بالأوراق والمستندات المطلوبة، لسرعة الحصول على الخدمة فى أقل وقت وجهد وبالجودة المطلوبة.

أضاف أن ذلك يأتي مع تطبيق منظومة التحول الرقمى داخل المراكز التكنولوجية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووفقًا لرؤية مصر 2030 فى الجمهورية الجديدة.

كما حرص محافظ أسوان على الاستماع لمطالب واحتياجات المواطنين، موجهًا المسئولين بسرعة التدخل ووضع الحلول الفورية لتلبيتها وفقًا للإمكانيات المتاحة.

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