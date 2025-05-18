الأحد 18 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وزير الرى ومحافظ أسوان يتفقدان مشروع سيل بقرى وادى الصعايدة في إدفو (صور)

وزير الرى ومحافظ
وزير الرى ومحافظ أسوان

 تفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، واللواء دكتورإسماعيل كمال محافظ أسوان بتفقد موقع تنفيذ المصرف والأعمال الصناعية الجارية، ضمن مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة " سيل – SAIL "، والمنفذ بقرى مشروع وادى الصعايدة بإدفو، والممول من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية " إيفاد – IFAD "، وبتكلفة وصلت لأكثر من 60 مليون جنيه.

 
جهود أجهزة الدولة

 يأتى ذلك في إطار جهود أجهزة الدولة لتسخير كافة الإمكانيات أمام صغار المزارعين لزيادة دخولهم وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية لهم، تواكبًا مع ما يتم تقديمه من أوجه الدعم ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة".

حيث يهدف المشروع لدعم مؤسسات المجتمع المدنى والمساهمة في زيادة الأمن الغذائي وحل مشكلات الرى لخدمة أكثر من 4 آلاف مزارع داخل زمام 30 ألف فدان تضم قرى الأشراف والشهامة والإيمان والسماحة وعمرو بن العاص، ومن المقرر نهو المشروع الذى وصلت نسبة التنفيذ به إلى 60 ٪ في نهاية العام الحالى، ويضم المشروع 3 مكونات أساسية تتمثل في مكون تنمية المجتمع، ومكون التنمية الزراعية، ومكون خدمات التمويل.

وخلال الجولة التفقدية لوزير الرى ومحافظ أسوان برفقة قيادات الوزارة والمحافظة استمعوا لشرح تفصيلى عن المشروع من المهندس عمر سيف مدير عام الرى بأسوان، والمختصين بالمشروع حيث تم تنفيذ أعمال خاصة بالرى داخل قرى الأشراف والشهامة وعمرو بن العاص.

وشملت تأهيل وتجهيز المساقى والترع بواقع 8 مساقى، وتبطين مسافة 10 كم بالرمل المثبت والخرسانة المسلحة بالفايبر، مدعم المساقى بالطاقة الشمسية وتركيب 9 طلمبات رفع مجمعة وفردى داخل 5 محطات بقدرات متنوعة من 45 حصان و100 حصان.

ويهدف هذا المشروع لانتظام منظومة الرى، وضمان وصول المياه للنهايات، وتأهيل صغار المزارعين من المنتفعين لاستخدام طرق الرى الحديثة بالتنقيط.

وفى نفس السياق تم تنفيذ أعمال خاصة بالصرف،والتي شملت إنشاء مصرف السماحة والأشراف وأعمال ترابية وصناعية بطول 5.400 كم على مرحلتين بحيث يصب في المصرف الرئيسى رقم " 1 "، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية التي ضمت 5 سحارات على المصرف و2 هدار، ومصب نهاية، وساهم ذلك في حل مشكلة الصرف بالمشروع والقضاء على النشع والرشح، وبالتالى استصلاح مساحة 3 آلاف فدان.

وفى نفس السياق حرص الوزير والمحافظ على الاستماع لمطالب واحتياجات المزارعين والمهندسين والفنيين، مشيدين بالجهود المبذولة والتكاتف بين الجميع وهو ما أثمر عن ظهور هذا المشروع الحيوى والهام للنور، وما سيحققه من عوائد إيجابية فى المستقبل القريب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

​ أسوان وزير الرى إدفو زيارة الأراضي

مواد متعلقة

محافظ أسوان يوجه بالاستعداد لبدء المرحلة الأولى من الموجة الـ 26 لإزالة التعديات

محافظ أسوان: 50 ألف جنيه غرامة وإغلاق لمدة شهر للمحل المخالف لخطوط التنظيم (صور)

محافظ أسوان يطمئن على جاهزية وتوافر المستلزمات الطبية والعلاجية بمستشفى أبو سمبل الدولى (صور)

محافظ أسوان يستقبل الأفواج السياحية بمطار أبو سمبل بالهدايا والورود (صور)

الأكثر قراءة

تضم دولا عربية، توفيق عكاشة: الخريطة السياسية العالمية الجديدة في مراحلها النهائية

بطريقة ذكية، كيف تهرب أحمد حسن كوكا من دعم المثلية في فرنسا

زغلول صيام يكتب: هل تصريحات طه عزت صدفة أم صفقة؟! من وراء موظف المسابقات في الرابطة الإماراتية سابقًا؟! هل منح بيراميدز دليل الإدانة في المحكمة الدولية لاستعادة اللقب من الأهلي؟!

النقض تؤيد إعدام نورهان قاتلة أمها بمساعدة عشيقها ببورسعيد

فرمان الخطيب يحسم مصير النحاس مع الأهلي

عبد الله السعيد يتغيب عن معسكر الزمالك ويتسبب في أزمة بشأن تجديد عقده

كبير مستشاري ترامب يؤكد للسيسي حرص أمريكا على استمرار الجهود مع مصر لاستعادة الهدوء الإقليمي

جلسة تصوير للاعبي الأهلي ببدل كأس العالم

خدمات

المزيد

الكيلو يبدأ من 22 جنيها، تعرف على أسعار الأرز اليوم

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الأحد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

أرقام مميزة لمحمد صلاح ضد برايتون (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

للتوعية بمناسك الحج، الأوقاف تعقد 323 مجلس فقه بعنوان "أنواع الإحرام وكيفية أداء كل منها"

فضائل المسجد الحرام وقصة بنائه وأهم الآثار بداخله

لو ناوي تضحي، اعرف العيوب التي تمنع ذبح الأضاحي

المزيد
الجريدة الرسمية