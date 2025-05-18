وزير الرى ومحافظ أسوان يتفقدان مشروع سيل بقرى وادى الصعايدة في إدفو (صور)

تفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، واللواء دكتورإسماعيل كمال محافظ أسوان بتفقد موقع تنفيذ المصرف والأعمال الصناعية الجارية، ضمن مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة " سيل – SAIL "، والمنفذ بقرى مشروع وادى الصعايدة بإدفو، والممول من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية " إيفاد – IFAD "، وبتكلفة وصلت لأكثر من 60 مليون جنيه.



جهود أجهزة الدولة

يأتى ذلك في إطار جهود أجهزة الدولة لتسخير كافة الإمكانيات أمام صغار المزارعين لزيادة دخولهم وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية لهم، تواكبًا مع ما يتم تقديمه من أوجه الدعم ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة".

حيث يهدف المشروع لدعم مؤسسات المجتمع المدنى والمساهمة في زيادة الأمن الغذائي وحل مشكلات الرى لخدمة أكثر من 4 آلاف مزارع داخل زمام 30 ألف فدان تضم قرى الأشراف والشهامة والإيمان والسماحة وعمرو بن العاص، ومن المقرر نهو المشروع الذى وصلت نسبة التنفيذ به إلى 60 ٪ في نهاية العام الحالى، ويضم المشروع 3 مكونات أساسية تتمثل في مكون تنمية المجتمع، ومكون التنمية الزراعية، ومكون خدمات التمويل.

وخلال الجولة التفقدية لوزير الرى ومحافظ أسوان برفقة قيادات الوزارة والمحافظة استمعوا لشرح تفصيلى عن المشروع من المهندس عمر سيف مدير عام الرى بأسوان، والمختصين بالمشروع حيث تم تنفيذ أعمال خاصة بالرى داخل قرى الأشراف والشهامة وعمرو بن العاص.

وشملت تأهيل وتجهيز المساقى والترع بواقع 8 مساقى، وتبطين مسافة 10 كم بالرمل المثبت والخرسانة المسلحة بالفايبر، مدعم المساقى بالطاقة الشمسية وتركيب 9 طلمبات رفع مجمعة وفردى داخل 5 محطات بقدرات متنوعة من 45 حصان و100 حصان.

ويهدف هذا المشروع لانتظام منظومة الرى، وضمان وصول المياه للنهايات، وتأهيل صغار المزارعين من المنتفعين لاستخدام طرق الرى الحديثة بالتنقيط.

وفى نفس السياق تم تنفيذ أعمال خاصة بالصرف،والتي شملت إنشاء مصرف السماحة والأشراف وأعمال ترابية وصناعية بطول 5.400 كم على مرحلتين بحيث يصب في المصرف الرئيسى رقم " 1 "، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية التي ضمت 5 سحارات على المصرف و2 هدار، ومصب نهاية، وساهم ذلك في حل مشكلة الصرف بالمشروع والقضاء على النشع والرشح، وبالتالى استصلاح مساحة 3 آلاف فدان.

وفى نفس السياق حرص الوزير والمحافظ على الاستماع لمطالب واحتياجات المزارعين والمهندسين والفنيين، مشيدين بالجهود المبذولة والتكاتف بين الجميع وهو ما أثمر عن ظهور هذا المشروع الحيوى والهام للنور، وما سيحققه من عوائد إيجابية فى المستقبل القريب.

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