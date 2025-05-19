محافظ أسوان يتفقد مستشفى النيل التخصصى (صور)

فاجأ اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان العاملين من فريق الأطباء والتمريض بمستشفى النيل التخصصى بزيارة للاطمئنان على الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين، وخاصة أن المستشفى مدرجة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجارى الاستعداد لتطبيقها بداية من يوليو القادم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووفقًا لموافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى.

التنسيق والتواصل مع وزير الصحة

وأكد الدكتور إسماعيل كمال أنه سيتم التنسيق والتواصل مع وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، وأيضًا رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور أحمد السبكى لسرعة التغلب على مشكلة وجود عجز ونقص فى الأطباء بمستشفى النيل، فضلًا عن دعم منظومة الأمن بها لكى تؤدى المستشفى رسالتها فى تقديم الرعاية الطبية المتكاملة لأكثر من 500 ألف نسمة بالشكل المطلوب.

و أشار إلى أن ذلك يتوازى بالتعاقد مع 200 استشارى وأخصائى فى التخصصات النادرة لتوزيعهم على المستشفيات المختلفة حتى يتسنى أداء الخدمات العلاجية ذات الجودة العالية للمواطن الأسوانى مع بدء تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل على الوجه الأكمل.

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