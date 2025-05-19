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محافظات

رئيس النادي المصري يتقدم باستقالته لظروف صحية ومحافظ بورسعيد يشكره

رئيس النادي المصري
رئيس النادي المصري يستقيل من منصبه، فيتو

أعلنت محافظة بورسعيد أن رجل الأعمال كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري  تقدم باستقالته من رئاسة النادي المصري البورسعيدي، وذلك لظروفه الصحية التى تمنعه من استكمال مهمته في رئاسة النادي، وفق ما أكد عليه فى بيان استقالته التى تقدم بها إلى السيد اللواء أركان حرب محب حبشي خليل، محافظ بورسعيد.

رئيس النادي المصري يستقيل من منصبه، فيتو 
رئيس النادي المصري يستقيل من منصبه، فيتو 

استقالة رئيس النادي المصري 

وأكدت المحافظة في بيان صحفي صادر عنها أن محافظ بورسعيد اللواء محب حبشي يعلن تقديره الكامل لرجل الأعمال ابن بورسعيد كامل أبو على، بالنظر إلى مسيرته وعطائه الكبير في إدارته للمنظومة الرياضية في النادي المصري، الذي يعد واحدا من أهم الأندية الجماهيرية المصرية.

جمعية عمومية عاجلة 

وأكدت المحافظة أيضا أنه طبقا للقواعد القانونية سيتم استمرار المجلس حتى أقرب جمعية عمومية لانتخاب رئيس لمجلس الإدارة.

ومن المقرر أن يتم عقد اجتماع بشكل عاجل مع مجلس إدارة النادي المصري والسيد المحافظ، وكذلك الجهة الإدارية المختصة للمحافظة، وذلك في ضوء الحرص على استقرار النادي وإكمال مسيرته ودعمه

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الأندية الجماهيرية اللواء محب حبشي المصري البورسعيد رئيس مجلس إدارة النادي المصري

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