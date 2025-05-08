الخميس 08 مايو 2025
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رياضة

بوجلبان يعلن تشكيل المصري البورسعيدي لمواجهة الأهلي

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

أعلن التونسي أنيس بوجلبان عن تشكيل المصري البورسعيدي لمباراة النادي الأهلي، المقرر لها مساء اليوم الخميس، على ملعب برج العرب، في مرحلة التتويج ببطولة الدوري الممتاز.

تشكيل المصري لمباراة الأهلي

تشكيل الأهلي أمام المصري 

حراسة المرمى: محمد الشناوي. ‏

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا. ‏

خط الوسط: مروان عطية وعمرو السولية وطاهر محمد وأشرف بن شرقي وإمام عاشور. ‏

خط الهجوم: وسام أبو علي. ‏

موقف الأهلي والمصري في الدوري الممتاز

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 46، وتفصله نقطة وحيدة عن بيراميدز المتصدر برصيد 47 نقطة، بينما ياتي المصري في المركز الرابع برصيد 35.

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أنيس بوجلبان المصري البورسعيدي المصري الأهلي الدوري الممتاز

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