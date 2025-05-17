الدقيقة 90 ماركة مسجلة للأهلي، أول تعليق من النحاس بعد الفوز على البنك بالدوري

أعرب عماد النحاس، المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي، عن سعادته بتحقيق الفوز على البنك الأهلي، مهنئا جماهير الأحمر واللاعبين والجهاز الفني والإدارة على هذا الفوز، مؤكدًا أنه هام للغاية.

وقال النحاس في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "الحمد لله على الفوز، المباراة كانت صعبة جدًا، لكن اللاعبين قدموا مجهودًا كبيرًا واستحقوا الفوز، وأصبح لدينا وقت كاف للراحة قبل خوض المباراة الأخيرة في الدوري، والذي أراه من أصعب النسخ في السنوات الأخيرة".

وقال مدرب الأهلي: "إمام عاشور بذل مجهودًا كبيرًا خلال اللقاء، وكنا بحاجة للاعب يجيد إرسال العرضيات بكثافة، ولا يوجد أفضل من علي معلول للقيام بهذا الدور".

وواصل: "كوكا يؤدي بشكل ممتاز سواء في خط الوسط أو كظهير أيسر، أما معلول فهو لاعب كبير ودائما ما يكون جاهزًا لخدمة الفريق، وإشراكه لم يكن بهدف إضاعة الوقت".

وأكد النحاس أن ضغط المباريات كان له تأثير واضح على اللاعبين، مشيرًا إلى أن الفريق خاض 7 مباريات خلال 15 يومًا، بالإضافة إلى قرب انتهاء الموسم وهو ما يظهر على اللاعبين.

وتابع: "لا أرغب في التحدث عن أداء الحكم، وأعتقد أن كلا الفريقين كان لديهما بعض الاعتراضات، واللاعب من داخل الملعب يرى أحيانًا ما لا يراه الحكم، لكن عند العودة لتقنية الفيديو لا تظهر المخالفات".

وأكمل: "جراديشار خاض الشوط الأول فقط، وتم استبداله بين الشوطين، وهو ما لا يعتبر استبدالًا مبكرا، أما وسام أبو علي شارك في الشوط الثاني رغم شكوك حول إصابته في اللقاء السابق، مضيفا أنه خاض تدريبا واحدا فقط قبل اللقاء.

واختتم النحاس حديثه: "الدقيقة 90 مكتوبة باسم الأهلي، التسجيل في الوقت القاتل كان غائبا لفترة، لكننا استعدنا هذه العادة مجددًا".

مباراة الأهلي والبنك الأهلي

وحقق النادي الأهلي، فوزا قاتلا على نظيره البنك الأهلي، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة السابعة للمرحلة النهائية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل إمام عاشور الهدف الأول لـ الأهلي في شباك البنك بالدقيقة 22 تصويبة قوية بقدمه اليسرى سكنت شباك عبد العزيز البلعوطي.

فيما تعادل ياو أنور في الدقيقة الاولى من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول من تصويبة مميزة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع سجل وسام أبو علي هدف فوز الأهلي.

تشكيل الأهلي ضد البنك

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، مصطفى العش وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق وإمام عاشور.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، طاهر محمد طاهر وجراديشار.

تشكيل البنك الأهلى لمواجهة الأهلي فى الدورى



وجاء التشكيل على النحو التالى

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع: سعيدو سيمبورى، محمود الجزار، إسحاقو يعقوبو، هشام صلاح

خط الوسط: أحمد ربيع، محمد فتحي، محمد إبراهيم، سيد عبد الله نيمار

في خط الهجوم أسامة فيصل، ياو أنور

ويجلس على مقاعد البدلاء

محمد أبو جبل، محمد عبد الغني، محمد بسيوني، سيرجي اكا، مصطفى عبد الرحيم، أمير مدحت، احمد ياسر ريان، احمد مدبولي، احمد النادري.

حكام مباراة الأهلي والبنك

ترتيب الأهلي في الدوري الممتاز

بهذه النتيجة يتربع الأهلي على قمة الدوري الممتاز برصيد 55 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

قائمة الأهلي لمواجهة البنك

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى:محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، ياسر ابراهيم، مصطفى العش، اكرم توفيق، اشرف داري، علي معلول، محمد هاني، أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: مروان عطية،عمرو السولية، محمد مجدي افشه، كريم وليد نيدفيد، امام عاشور، عمر الساعي

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، وسام ابو علي، نيس جراديشار

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