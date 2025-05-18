الأحد 18 مايو 2025
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رياضة

فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي وباتشوكا استعدادًا لكأس العالم للأندية 2025

فريق الأهلي، فيتو
فريق الأهلي، فيتو

أعلنت الشركة المنظمة لمعسكر النادي الأهلي استعدادا لمشاركته في بطولة كأس العالم للأندية، فتح باب حجز التذاكر لمباراة القمة المرتقبة الودية التي تجمع بين النادي الأهلي المصري ونادي باتشوكا المكسيكي، والمقرر إقامتها يوم الأحد 8 يونيو المقبل.

 

موعد ومكان مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي

وتقام المباراة على ملعب "تشيس ستاديوم" بمدينة ميامي الأمريكية، وذلك ضمن استعدادات الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (EDT)، الموافق الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

وقد نشرت الشركة المنظمة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك تفاصيل الحجز، داعية جماهير النادي الأهلي ومحبي كرة القدم إلى المبادرة بحجز التذاكر مبكرا عبر منصة Ticketmaster، لحضور هذا الحدث الكروي الكبير الذي يتوقع أن يشهد إقبالا جماهيريا واسعا.

استعدادات الأهلي لكأس العالم للأندية

وتأتي هذه المباراة في إطار خطة "المتحدة للرياضة" لدعم المشاركات الدولية للأندية المصرية، وحرصها على توفير تجربة جماهيرية متميزة لعشاق الكرة، خاصة مع مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025، التي تقام في الولايات المتحدة خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين بمشاركة 32 ناديًا من مختلف قارات العالم.

مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية

وقد أسفرت قرعة البطولة عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى إلى جانب أندية: بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، وإنتر ميامي الأمريكي.

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الأهلي النادي الأهلي كأس العالم للأندية باتشوكا المكسيكي موعد مباراة الأهلي ضد باتشوكا ملعب تشيس ستاديوم مدينة ميامي الأمريكية

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