الجمعة 16 مايو 2025
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رياضة

محمد صلاح: نسبة بقائي في ليفربول كانت لا تتجاوز 10%

محمد صلاح
محمد صلاح

أكد النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول أن نسبة بقائه في ليفربول لم تكن تتجاوز 10 % قبل تجديد عقده مع النادي.

 

وقال محمد صلاح في مقابلة مع شبكة سكاي سبورتس: "نعرف فلسفة النادي، ولست أهاجمهم، لكننا نعرف كيف يتعاملون مع اللاعبين فوق الثلاثين. لم أتوقع أن النادي سيمنحني عامين إضافيين ويتوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين، لذلك لم أتوقع البقاء. بناءً على تاريخ النادي، كانت فرصتي 10% فقط."

 

واضاف محمد صلاح: "نعم، لأننا نعرف فلسفة النادي. أستطيع اللعب حتى عمر 39 أو 40 عامًا، وأنا أكرس الكثير من الجهد لمسيرتي ولياقتي. خلال 8 سنوات في ليفربول، كانت مباراة توتنهام أكثر مباراة سعيد بها. أريد تحقيق الدوري الإنجليزي مجددًا ودوري الأبطال في الموسم القادم."

 

كما تحدث النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول عن علاقته بمدربه أرني سلوت، حيث وصفه بالمدرب الصارم كما كشف عن تفاصيل أول جلسة جمعتهما معا في ليفربول. 

 

صلاح يتحدث عن أرني سلوت 

 وقال محمد صلاح عن مدربه أرني سلوت في مقابلة مع شبكة سكاي سبورتس: "عرض لي بعض مقاطع الفيديو أثناء الإحماء. كنت أول من بدأ الإحماء بسبب عدم وجودي مع منتخب بلدي، بينما كان زملائي يلعبون مع منتخباتهم الوطنية. 

عرض لي مقطعًا، ثم قال: 'انظر إلى اللاعب الثاني ماذا فعل بعد أن رآك تأخذ الأمور بسهولة. انظر إلى الثالث'. ثم قال: 'أترى؟ كل الصف الآن يتحرك ببطء مثلك. هذا تأثيرك في الفريق. إذا واصلت ذلك، الفريق كله سيتأثر'."

وأضاف صلاح: “الآن أكون في آخر المجموعة أثناء الإحماء. أشعر أنه صارم جدًا، إذا أراد شيئًا يطلبه منك فورًا”. 

كان الأمر معقدًا قليلًا في البداية، لكن بعد ذلك تعتاد عليه، على طريقة حديثه، وعلى ما يريده منك، ثم تصبح الأمور أسهل."

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