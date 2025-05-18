أعلن مجلس إدارة النادي المصري تعيين ميمي عبد الرازق مديرا فنيا للفريق وتوجيه الشكر لـ التونسي أنيس بوجلبان.

ميمي عبد الرازق مديرا فنيا للمصري

وتم الاتفاق على أن يتولي ميمي عبد الرازق منصب المدير الفني للفريق وتمت الموافقة على تشكيل الجهاز الفني والاداري والطبي الجديد بمعرفة ميمي عبد الرازق والذي جاء كالتالي..

ميمي عبد الرازق مديرا فنيا

محمد معوض مدربا عامل

السعيد إبراهيم مدربا مساعدا

سيف داوود مديرا للكرة

تفاصيل إنهاء التعاقد مع أنيس بوجلبان

ووافق انيس بوجلبان وجهازه المعاون علي إنهاء التعاقد بالتراضي

وجاء قرار الاستغناء عن بوجلبان بعد الهزيمة القاسية التي تلقاها المصري أمام سيرانيكا برباعية نظيفة ف الجولة السابعة من الدوري

وعاني المصري من سوء نتائج ومستوي خلال الموسم الحالي وودع كأس مصر من دور الـ16 بعد الهزيمة أمام البنك الأهلي بنتيجة 3-1

وودع بطولة الكونفدرالية الأفريقية من ربع النهائي أمام سيمبا التنزاني بركلات الترجيح بنتيجة 4-1.

كما فشل في تجاوز دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

جدير بالذكر أن أمل الحصول علي المركز الرابع مازال موجود بعد الفوز علي البنك الأهلي وحرس الحدود في المباراتين القادمين

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