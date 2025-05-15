موقف وسام أبو علي من مباراة الشياطين الحمر والبنك الأهلي بالدوري الممتاز

قال مصدر داخل النادي الأهلي إن موقف وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من مواجهة البنك الأهلي لم يتحدد بعد تعرضه للإصابة على مستوى الكاحل.

وأشار إلى أن وسام أبو علي سيخضع للأشعة خلال الساعات القادمة لتحديد موقفه المباراة المقرر لها السبت المقبل في بطولة الدوري.

الأهلي يستعد لإعلان تنصيب خوسيه ريفيرو مدربا للفريق

ويستعد النادي الأهلي لإعلان تنصيب خوسيه ريفيرو مدربا للفريق خلفا لمارسيل كولر حيث يعلن النادي عبر منصاته الرسمية اليوم تعيين خوسيه ريفيرو مدربا للفريق بشكل رسمي.

إعلان النادي الجديد

ومن جانبه، أكد خوسيه ريفيرو في تصريح مقتضب اليوم فور وصوله إلى القاهرة أنه يتوقع أن اليوم الخميس سيكون على الأرجح الموعد الذي سيتم إعلان النادي الجديد الذي سينضم إليه.

ووصل خوسيه ريفيرو مدرب الأهلي المحتمل إلى القاهرة صباح اليوم استعدادا للاتفاق على قيادة النادي الأهلي لمدة موسمين.

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس تدريباته اليوم على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي بعد غد السبت ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة قوية أمام البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والبنك الأهلي يوم السبت المقبل الموافق 17 من شهر مايو الجاري في تمام الساعة 8 مساء ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل .

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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