اجتماع اللجنة التنسيقية لمشروع صحتهم مستقبلهم بمقر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية

حضر، اليوم، ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بـ محافظة الغربية، اجتماعا تنسيقيا مع الدكتور المهندس حمدى محمد شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية والعضو المنتدب، لمناقشة مشروع صحتهم مستقبلهم.

جاء ذلك بحضورالدكتور محمد مصطفى ممثل يونيسف مصر، ومنسق عام مشروع صحتهم بشركة مياة الشرب والصرف الصحى، ومديرى الإدارات التعليمية العشر ب محافظة الغربية.

بدأ الاجتماع بكلمة رئيس الشركة حيث رحب بالحضور موضحا نجاح المشروع فى حملته الأولى ومدى تأثيره الإيجابى على الطلاب والأنشطة التي تم تنفيذها والتي تناولت كافة رسائل المشروع (٦) الخاصة بترشيد استهلاك المياه والحفاظ على مصادرها من التلوث، والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، والتغذية الصحية السليمة، والنظافة الشخصية، والنظافة العامة، مواجهةالتغيرات المناخية في محافظة الغربية.

وخلال الاجتماع أكد ناصر حسن، وكيل التربية والتعليم بـ محافظة الغربية أن المشروع ساهم بدرجة كبيرة في رفع الوعى لدى طلبة المدارس من خلال حزمة الأنشطة التى تمت مشاركة المدارس المنفذة للحملة بعدة نشاطات توعوية شارك فيها طلبة المدارس والتي تهدف إلى غرس سلوكيات إيجابية وقيم ترشيد المياه والحفاظ عليها بطريقة مشوقه وتحت إشراف شركة المياه والمعلمين.

حيث تم توعية الطلاب من خلال ألعاب تفاعلية (السلم والثعبان، انقذ الأرض، اختار الصح، الرسم والتلوين وغيرها من الألعاب التفاعلية).وأوضح شطا أن مشروع صحتهم مستقبلهم قام فى المرحلة الأولى، باستهداف ١٥٢مدرسة على مستوى المحافظة لتوعية ١٥٢ الف طالب وطالبة، بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم بالغربية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي و منظمة اليونيسف.

حيث تم عرض خطة المرحلة الثانية من المشروع بعدد ٢٠٢مدرسة ليصل عدد الطلاب المستهدفين بالمشروع ١٨٩ ألف طالب وأيضا تم تنفيذ حملة العناية بصحة الفم والأسنان وترشيد استهلاك المياه فى الفترة من ٢٠٢٤/١٠/٢٣ولمدة ٢١ يوما.

وأفاد أنه جارى انعقاد إجتماع مديرى المدارس لعدد ٢٠٢ مدرسة، ويليها انعقاد التدريب التنشيطى على رسائل المشروع لمدارس المرحلة الأولى لعدد ١٥٢ مدرسة، كما يتم انعقاد تدريب المدارس المضافة للمشروع لعدد ٥٠ مدرسة.

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