محافظ الشرقية: استلام 2 طن لحوم لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بتوفير كافة الاحتياجات الأساسية من السلع والمواد الغذائية واللحوم للمواطنين من الفئات الأكثر احتياجًا ليحيوا حياة كريمة بمحافظة الشرقية، مؤكدًا استمرار التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمد يد العون لهم وخاصة في المناسبات والأعياد.

تنفيذ مشروع صكوك الطعام

وقالت الدكتورة اسماء عبدالعظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية إن المحافظ أشاد بدور وزارة الأوقاف والحكومة المصرية في تنفيذ مشروع صكوك الإطعام وتقديم اللحوم للمواطنين الأكثر احتياجًا بمختلف القرى والمراكز ودعم الأسر الفقيرة لتوفير حياة كريمة لهم، وذلك تنفيذًا لمبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحسين جودة حياة المواطنين.

وأشار الدكتور محمد حامد وكيل وزارة الأوقاف إلى أن مشروع وزارة الأوقاف "صكوك الإطعام" يأتي لخدمة المجتمع، وتقديم كافة أوجه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا ليحيوا حياه كريمة، مشيرًا إلى أنه تم تسليم (٢طن) من لحوم إصكاك الإطعام لمديرية التضامن الإجتماعي للوقوف على الحالات الأولى بالرعاية لتوجيه الصكوك إليها والإستفادة من ذلك المشروع المجتمعي الذي تقدمه وزارة الأوقاف.

فيما وأضح أحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية إلى أن توزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة يتم وفقًا لقاعدة البيانات المتوفرة لدى المديرية، وذلك بالتنسيق مع الإدارات الإجتماعية التابعة لها لافتًا إلى أنه يتم مراعاة البعد الاجتماعي والعدالة في التوزيع لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

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