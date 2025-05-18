محافظ الشرقية يتفقد أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بمدينة ديرب نجم

توجه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لتفقد أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشارع الجندي ضمن عملية تركيب بلاط الإنترلوك بمنطقة خلف المعهد الديني والجاري تنفيذها على مساحة مسطحة 13000 متر مسطح وبتكلفة 4 مليون و575 ألف جنيه، والتي تأتي تماشيًا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها المحافظة لإعادة الشكل الجمالي والحضاري لمدنها وذلك بمحافظة الشرقية

المحاسب صلاح سالم رئيس مركز ديرب

وقالت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدث الرسمي عن محافظة الشرقية أن محافظ الشرقية تعرف من المحاسب صلاح سالم رئيس مركز ومدينة ديرب نجم عن طبيعة الأعمال الجارية، وتمت الإشارة إلى أنه جاري الإنتهاء من أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الجانبية والمتفرعة من منطقة خلف المعهد الديني على مساحة مسطحة 13 ألف متر وبتكلفة 4 مليون و575 ألف جنيه.

انشاء غرف تصريف مياه الأمطار

وأضاف رئيس مركز ديرب نجم أنه جاري الانتهاء من تركيب إنترلوك سمك 8 سم بعد أن تم وضع طبقة سن وقطع الفيرما بسمك 15 سم عقب الدمج ثم طبقة رمل بسمك 5 سم، وإنشاء غرف تصريف لمياه الأمطار حيث بلغت نسبة التنفيذ 75 %، وذلك للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بالمنطقة وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

متابعة الشركات المسند لهم تنفيذ المشروعات

أكد المحافظ على رئيس مركز ومدينة ديرب نجم استمرار متابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال وتهيئة الأجواء المناسبة أمامها لسرعة الإنتهاء من الأعمال طبقًا للجدول الزمني المحدد والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

المواطنون يعربون عن سعادتهم بوجود المحافظ

حرص المحافظ على لقاء عدد من المواطنين والذين أعربوا عن سعادتهم لتواجد المحافظ بينهم للتعرف على مشاكلهم واحتياجاتهم وتوجيه المسؤولين بإيجاد حلول مناسبة وعاجلة لها مقدمين له الشكر وللجهاز التنفيذي عن الجهد المبذول في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

المرافقون للمحافظ بجولته

رافق المحافظ محمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل والأستاذ صلاح سالم رئيس مركز ومدينة ديرب نجم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.