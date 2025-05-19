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أخبار مصر

وزيرة التضامن تلتقي رئيس جامعة سوهاج لتعزيز التعاون

وزيرة التضامن ورئيس
وزيرة التضامن ورئيس جامعة سوهاج , فيتو

استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، وذلك بحضور الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمشرف العام على مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، والدكتور أسامة سعد، منسق المشروع.

وتناول اللقاء تعزيز سبل التعاون بين الوزارة والجامعة لاسيما في مشروع وحدات التضامن الاجتماعي، وتنفيذ العديد من الفعاليات المشتركة في الجامعة، وتقديم الوزارة دعما ماليا للطلاب الأولى بالرعاية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أهمية الدور الذي تلعبه وحدات التضامن الاجتماعي في الجامعات المصرية،خاصة أن الجامعات لم يعد دورها مقصورًا على التأهيل العلمي والمعرفي للطلاب، وإنما تجاوزت مهام الأدوار التقليدية وباتت مسئولة عن تأهيل وتمكين الطلاب مهنيًا وعمليًا من خلال دمجهم بسوق العمل.

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بدعم الدكتور حسان النعمانى لأنشطة وحدة التضامن خاصة في برامج تأهيل الطلاب لسوق العمل الذي تنفذه الوزارة بالشراكة مع مؤسسة ساويرس للتنمية.

كما وجهت الوزيرة الشكر للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي علي دعمه المستمر وتعاونه الدائم في دعم الأنشطة التي  تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي في الجامعات. 

وزارة التضامن , فيتو 
وزارة التضامن , فيتو 

ومن جانبه وجه الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي على التعاون مع الجامعة وآخرها إطلاق برنامج "اختراق سوق العمل" الذي نفذ في جامعتي أسيوط وسوهاج مؤخرًا، ولاقي ذلك البرنامج نجاحًا كبيرًا، حيث يقوم  البرنامج على دعم وتأهيل طلاب الجامعات ليتوافق  ذلك مع رؤية الجامعة التي تضع على رأس أولوياتها إعداد خريج قادر على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي، ومنحهم الأدوات اللازمة للنجاح في مساراتهم المهنية.

كما وجه الدعوة للوزيرة لزيارة الجامعة وعقد لقاء موسع مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وفي نهاية اللقاء قام رئيس الجامعة بإهداء وزيرة التضامن الاجتماعي درع جامعة سوهاج

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