وزيرة التضامن تطمئن على وصول أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى المدينة المنورة

حرصت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي على الاطمئنان على وصول أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة، حيث وصل اليوم حجاج محافظتي الجيزة والقليوبية من المستوى الثالث ويبلغ عددهم 776 حاجا وحاجة إلى المدينة المنورة.

ساحة الحرم النبوى

واستقبل مشرفو المؤسسة القومية لتيسير الحج الحجاج فور وصولهم إلى مطار المدينة المنورة، وتم استقلالهم الباصات المخصصة لنقلهم إلى الفنادق القريبة من ساحة الحرم النبوى، وتم تسكينهم، ثم توجهوا لأداء الصلاة في المسجد النبوي الشريف.

أداء فريضة الحج لموسم 1446 هـ - 2025م

وكانت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي قد حرصت ظهر اليوم على توديع أول أفواج حجاج بيت الله الحرام المغادرين من مطار القاهرة الدولي متجهين إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج لموسم 1446 هـ - 2025م، وذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، واللواء أشرف عبد المعطى مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس بعثة الحج الرسمية، والطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، والأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية.

وتواجدت وزيرة التضامن الاجتماعي ووزيري الأوقاف والطيران المدني ومساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس بعثة الحج الرسمية بالصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي، حيث غادر اليوم القاهرة حجاج الجمعيات الأهلية لمحافظتي الجيزة والقليوبية متجهين إلى المدينة المنورة، وعقب ذلك سيتوالى سفر باقي أفواج حجاج الجمعيات الأهلية على مراحل حتى يوم 30 مايو الجاري، حيث يصل آخر الأفواج إلى الأراضي المقدسة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.