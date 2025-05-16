الجمعة 16 مايو 2025
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تعليمات وإرشادات يجب على الحجاج اتباعها أثناء تأدية المناسك

اداء مناسك الحج 2025،
اداء مناسك الحج 2025، فيتو
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 وضعت الجهات المختصة بالحج هذا العام، وعلى رأسها وزارة التضامن الاجتماعي، عدة تعليمات وإرشادات يجب اتباعها من الحجاج أثناء أداء مناسك الحج 2025.

 

ومن خلال السطور التالية نستعرض، تعليمات وإرشادات يجب اتباعها من الحجاج في أثناء أداء مناسك الحج 2025:

- الالتزام بجميع تعليمات السـلطات السعودية خلال فترة مناسك الحج، خاصة المتعلقة بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

 

- على الحجاج أصحاب الأمراض المزمنة، اصطحاب جميع الأدوية الخاصة بهم طوال فترة الحج، مع صور من التقارير والوصفات الطبية الموقعة من الطبيب المعالج، وتقديمها لمأموري الجمارك بمنافذ الوصول بالسعودية.

 

- الإفصاح في منافذ الوصول بالسعودية، عن الأموال أو مصوغات مثل «المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة» وما في حكمها، لا يتجاوز قيمته 10 آلاف دولار أمريكي فقط، وما يُعادلها من العملات الأجنبية الأُخرى.

- حرص جميع الحجاج المسافرين على الالتزام بتعليمات وزارة الحج السعودية، ومنها منع التصوير داخل الحرمين الشريفين.

- الالتزام بتعليمات السلطات السعودية في أثناء تفويج الحجاج من مخيمات بـ«منى» وحتى جسر الجمرات.

- ممنوع على الحجاج الجلوس أو الافتراش على الطرق العامة خلال أداء مناسك الحج.

- ضرورة عدم التزاحم خلال أداء المناسك.

- عدم الجلوس تحت أشعة الشمس لفترات طويلة.

وجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي، حددت الموعد المبدئي لسفر أول فوج من حجاج الجمعيات الأهلية لموسم الحج 1446، في منتصف مايو الجارى.

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