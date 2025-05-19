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خارج الحدود

53486 شهيدا، إحصاء صادم لضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر

غزة،فيتو
غزة،فيتو

 أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 53,486 ألف شهيد و151,398 ألف مصاب منذ ٧ أكتوبر 2023.

وأفادت مصادر طبية في قطاع غزة بسقوط 136 شهيدا و364 مصابا في الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم.

واستشهد فلسطيني بينما أصيب آخرون في قصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين غربي مدينة خان يونس.

 

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

 وفي وقت سابق من اليوم استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون، بعد قصف طيران الاحتلال مجموعة من المواطنين في شارع البركة بدير البلح وسط قطاع غزة.

 وأمس الأحد أعلنت مصادر طبية في القطاع، عن استشهاد 132 مواطنا في غارات مكثفة من طيران الاحتلال 61 منهم في مدينة غزة وشمال القطاع.

ويرتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت نحو 174 ألف مواطن بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

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إسرائيل ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي الصحة الفلسطينية الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

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