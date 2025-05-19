وكيل تعليم الإسماعيلية يتابع سير امتحانات المواد غير المضافة للمجموع بمدارس القنطرة (صور)

أجرى أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، جولة ميدانية لمتابعة أداء طلاب الصفوف المختلفة لامتحانات المواد غير المضافة للمجموع في الفصل الدراسي الثاني بادارة القنطرة غرب التعليمية.

متابعة امتحانات مادتي اللغة الأجنبية الثانية

وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية أداء الطلاب لامتحانات مادتى اللغة الأجنبية الثانية، والتربية الدينية بمدرسة يسري الشعراوي الثانوية بنات ومدرسة جمال عبدالناصر الثانوية بنين بإدارة القنطرة غرب التعليمية، ورافقه خلال المتابعة إسماعيل محسن مدير عام التعليم العام، وأحمد سيف مدير أمن المديرية، بحضور محمود عبد الواحد مدير الإدارة، وتامر الجندي وكيل الادارة .

جانب من الجولة، فيتو

الاطمئنان على انتظام اللجان

واطمأن وكيل الوزارة على انتظام اللجان، وتوافر المناخ المناسب لأداء الطلاب للامتحانات دون أية معوقات.

وأكد أهمية الالتزام بكافة التعليمات الامتحانية وضوابط الانضباط داخل اللجان، كما شدد على ضرورة الالتزام بالنظافة العامة داخل المدارس، مشيدًا بدور العاملين في الإدارات المدرسية في تنظيم العملية الامتحانية وتوفير بيئة آمنة للطلاب.

جانب من الجولة، فيتو

وكيل تعليم الإسماعيلية يؤكد على أهمية المواد الغير مضافة

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، إلى أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، تُعد جزءًا أساسيًا من المنظومة التعليمية، لما لها من دور في بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته المتنوعة.



جانب من الجولة، فيتو

وعلى هامش الزيارة تفقد ايمن موسي قطعة الارض المخصصة لإقامة مبني جديد إضافي لمدرسة يسري الشعراوي الثانوية بنات، واخيرا تابع سيادته سير العمل بديوان إدارة القنطرة غرب، ومتابعة غرف العمليات التي تتابع الامتحانات للتعامل الفوري مع اي طاريء بما يضمن سلامة وانضباط العملية التعليمية بالإدارة.





جانب من الجولة، فيتو

ويأتي ذلك في إطار تعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتوجيهات اللواء اكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية لمتابعة انضباط وانتظام العملية التعليمية

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